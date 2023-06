Casandra Ascencio de Exatlón México regresa a las redes, impacta con atrevidas fotos en traje de baño

Casandra Ascencio, una de las atletas más destacadas en la historia de Exatlón México, se convirtió en la sensación en redes sociales después de compartir un par de fotografías en las que demostró que mantiene una envidiable figura, posiblemente una de las más espectaculares en la historia del reality.

Como sabes, durante su participación en distintas temporadas, "MVP", apodo que adoptó en la competencia, se consagró como una de las favoritas por lo que prácticamente todo lo que comparte se vuelve viral a los pocos minutos. Fue precisamente esto lo que ocurrió hace unos momentos.

Casandra Ascencio presume su belleza en bikini

Ante sus millones de seguidores en Instagram, la integrante del equipo azul de Exatlón México presumió que la moda forma parte de su día a día, incluso durante sus días de vacaciones. Todos los internautas reconocieron que es de las más bellas en la historia del reality.

Foto: Instagram/@casandraascencio

En las imágenes vemos a Casandra Ascencio disfrutando de un día en la alberca y el Sol mientras modela un colorido bikini que dejó al descubierto su marcado abdomen y sus arriesgadas caderas. El outfit lo complementó con un short de mezclilla.

Como era de esperarse, la publicación de la basquetbolista profesional no pasó desapercibida para nadie alcanzando a los pocos minutos miles de "me gusta" y recibiendo cientos de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de looks.

"La mejor", "Preciosa" y "Hermosa", son algunas de las reacciones que provocó la estrella de televisión.

Foto: Instagram/@casandraascencio

¿Por que Casandra Ascencio salió de Exatlón México?

Casandra Ascencio es considerada una de las atletas más destacadas en la historia de Exatlón México. En su primera participación, en la tercera temporada, consiguió el segundo lugar tras perder contra Mati Álvarez. En su vuelta a las playas de República Dominicana quedó en tercer lugar.