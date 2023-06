Bad Bunny sería papá, las imágenes revelan que Kendall Jenner estaría embarazada

Bad Bunny y Kendall Jenner son una de las parejas favoritas del momento, su romance causó gran revuelo entre los fans de ambos y un intenso debate en el que algunos señalan que se trataría de un truco publicitario. Algo que quedaría atrás ante el rumor que apunta a que la modelo, de 27 años, estaría esperando su primer hijo con el cantante puertorriqueño, de 29.

Romance de Kendall Jenner y Bad Bunny

Todo comenzó en febrero pasado cuando la integrante del clan Kardashian-Jenner y el intérprete de “Ojitos lindos” fueron sorprendidos besándose en un antro de West Hollywood, según algunos fans. Aunque en aquel momento aún no había pruebas de ello, pronto terminaría la incertidumbre de sus seguidores ya que estuvieron una cita junto a Justin y Hailey Bieber en Malibú.

Romance de Kendall Jenner y Bad Bunny habría iniciado en febrero pasado. Foto: FB @invictos.arena.7

Comensales aseguraron que la pareja no dejó de demostrarse su amor en aquella cena, pero fue hasta marzo que surgieron las primeras imágenes en las que Kendall Jenner sostiene de manera tierna al cantante y lo abraza mostrando el gran beso que se dieron. Desde entonces han aparecido en importantes eventos juntos y otros fuera de la farándula como el festival Coachella.

¿Kendall Jenner embarazada?

Pese a las críticas, todo indica que la pareja se encuentra mejor que nunca y esto sería evidente por el supuesto embarazo de Kendall Jenner. Hasta el momento ninguno ha dado declaraciones al respecto y aunque los fans del cantante esperan una sorpresa podría no ocurrir debido al hermetismo con el que mantiene los detalles de su vida privada.

El rumor surgió por el adelanto de la tercera temporada del reality show “The Kardashians” en el que Jenner es cuestionada sobre su embarazo y la reacción que tiene ante ello hizo pensar de inmediato a sus fans que se trata de algo real y que podría estar esperando su primer hijo con Benito Antonio Martínez Ocasio, como es el nombre de pila del también compositor.

Crecen rumores sobre embarazo de Kendall Jenner. Foto: FB @JayyChildish

Al respecto, la modelo ha mencionado en más de una ocasión que no está lista para ser madre y también ha tenido fuertes pleitos con Kris Jenner al respecto, pues le ha insistido en que es el momento de que eso suceda o de lo contrario debería, indicó, congelar sus óvulos.

“Sigues diciéndome que no me voy a hacer más joven, pero adivina qué, es mi vida y no sé aún si estoy lista. Aún tengo mucho que descifrar antes de traer un bebé a mi vida. Sigo disfrutando de la vida por mí misma y estoy tranquila con ello por el momento”, puntualizó molesta Kendall Jenner durante la segunda temporada del reality respecto al tema de la maternidad.