Lucía Méndez recomienda peculiar dieta a conductor de "La Casa de los Famosos México", ¿le dijo gordo?

Este domingo 11 de junio se llevó a cabo la primera gala de eliminación en “La Casa de los Famosos México”, en donde Marie Claire fue la primera en salir del reality show, luego de haber quedado nominada junto con Sergio Mayer, Nicola Porcella y Jorge Losa.

Durante la gala de eliminación estuvieron presentes los periodistas Gustavo Adolfo Infante, Addis Tuñón, Shanik Berman, además de famosos como Eduardo Videgaray y “La Diva de México” Lucía Méndez quienes fueron panelistas y opinaron sobre todo lo que sucedía dentro de “La Casa de los Famosos México”, sin embargo, la actriz que dio vida a “Diana Salazar” hizo una peculiar recomendación a uno de los conductores del reality show dándole a entender que debía bajar de peso.

Fue a través de redes sociales que Pablo Chagra conductor digital de “La Casa de los Famosos”, reveló que Lucía Méndez se acercó a él para darle un consejo que él jamás le pidió, sin embargo, lo tomó con gracia e incluso lo comparó con un momento de la película “Chicas pesadas”.

En su cuenta de twitter oficial, Pablo Chagra reveló que “La diva de México” le recomendó comer durante una semana solo jícama y agua, esto evidentemente para que baje un poco de peso.

“Lucía Méndez me acaba de decir que no me caería nada mal una semana con pura agua y jícama…”, escribió Chagra