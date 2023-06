Yeri Mua confiesa que sigue embarazada de Naim Darrechi: "no sé si sea lo correcto, pero voy a continuar"

La influencer Yeri Mua y su expareja Naim Darrechi se encuentran en el ojo de la polémica luego de que se hiciera público el supuesto embarazo de la veracruzana, quien ahora ha anunciado que sí planea convertirse en madre. Cabe mencionar que fue el pasado viernes cuando el músico reveló, a través de su cuenta de Instagram, que la creadora de contenido estaba embarazada; sin embargo, a las pocas horas, ella aclaró que no quería tener al bebé debido a que en su relación hubo presunta violencia física, agresiones con cuchillo, golpes e intimidación.

Tras recibir fuertes críticas por presuntamente haber abortado al bebé, Yeri Mua rompió el silenció y utilizó sus redes sociales para transmitir un video en vivo, donde contó toda la verdad y aclaró que aún está embarazada y que sí planea dar a luz. No obstante, la llamada "Bratz Jarocha" preocupó a sus fans al declarar que tomó la decisión de ser madre debido a la presión social y no por su propia voluntad; ante esto, sus seguidores le han pedido que se tome un tiempo para pensar las cosas y esclarecer su mente.

La llamada "Bratz Jarocha" adelantó que denunciará a su expareja. Foto: @yerimua

"Yo no quería que el bebé nazca, tengo muchas (cosas) en la cabeza. No puedo creer que la gente me siga culpando, tachando de asesina. a pesar de que Naim me golpeaba". Agregó que, "si voy a continuar con mi embarazo, no sé si sea la mejor decisión, no sé si sea lo correcto, pero voy a continuar, no sé si sea lo mejor, pero ya es un hecho", comentó la creadora de contenido en su video en vivo.

¿Yeri Mua será madre soltera?

De igual manera, en su video en vivo, Yeri Mua aseguró que su expareja, Naim Darrechi, expuso el embarazo pese a que ella quería mantenerlo en privado, puesto que no estaba segura sobre si quería dar a luz. "Merecía llevar mi maternidad en privado y tomar mi decisión en privado, no bajo el ojo público, si saben de esto fue sin mi consentimiento", mencionó la creadora de contenido ante la cámara.

La creadora de contenido aseguró que quería llevar su maternidad en privado. Foto: @yerimua

La "Bratz Jarocha" aclaró que, pese a que Naim Darrechi es el padre del bebé, ella no permitirá que lo vea como una figura paterna; adelantó que planea criar a su hijo como madre soltera y que no llevará el apellido de su exnovio. "No le quiero dar el gusto a nadie, pero quiero estar tranquila, en paz. Estoy enojada porque esta persona hizo público mi deseo de abortar porque quería presionarme para esto. Pero no te voy a dar el gusto de ser papá, jamás va a tener tu apellido", sentenció Yeri.

Yeri Mua denunciará a Naim Darrechi por violencia

Finalmente, Yeri Mua sentenció que denunciará a su expareja por violencia física en su contra, aseguró que cuenta con pruebas que presentará ante un juez. "En cuanto llegue a México, interpondré una denuncia y presentaré los videos y fotos que demuestran el maltrato ante un juez. Que sea él quien determine las acciones a tomar". La veracruzana adelantó que no presentará más pruebas contra Naim Darrechi en redes sociales, ya que las utilizará exclusivamente para cuando lo enfrente en la corte.