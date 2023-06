VIDEO | Maestra muestra como sus alumnos usan a Peso Pluma y Yeri Mua en sus problemas de matemáticas

Aunque no lo parezca, la forma en la que aprenden las niñas y niños cambia de acuerdo con el contexto en el que se desenvuelven y una joven maestra ha sido testigo de ello ya que en su cuenta de TikTok compartió una serie de videos en donde cuenta cómo es que sus alumnos de quinto año de primaria usan a personas famosas como Peso Pluma y Yeri Mua para ejemplificar problemas de razonamiento matemático y aunque muchas personas se atacaron por aquellos ejemplos, la maestra afirma que lo importante son los resultados y el aprendizaje adquirido por las y los niños.

Fueron dos videos en donde la maestra Emily leyó para sus seguidores los curiosos problemas que sus alumnos escriben, en las imágenes afirma que como parte de un ejercicio de razonamiento matemático, ella les dejó escribir una serie de problemas que se resolvieran por medio de una multiplicación y debido a que éstos tenían que ser inventados por los mismos alumnos, usaron a famosos como Cristiano Ronaldo, Kimberly Loaiza y, por supuesto, a Peso Pluma y hasta Yeri Mua.

La colección de maquillaje de Yeri Mua en problemas matemáticos

Mientras la maestra leía para la cámara un problema matemático en donde Peso Pluma compró 35 plumas en la papelería de la escuela, la maestra no pudo contener la risa debido a las ocurrencias de sus alumnos, pero también reconoció que anteriormente esos problemas estaban protagonizados por nombres como Luisa, María o Pedro, pero debido a la popularidad de ciertos personajes ahora incluso se utilizan sus nombres en problemas matemáticos.

Ahora el cantante se encuentra hasta en los problemas matemáticos.

Fotografía: Instagram/@pesopluma

Finalmente, la maestra nombró a otros famosos como BTS y reconoció que ella no tienen ninguna negativa con que sus alumnos se inspiren en aquellos nombres para inventar sus problemas ya que lo más importante es que trabajen de manera adecuada y puedan entender las matemáticas que ella intenta enseñarles y aunque a muchas madres y padres no les parezca, tampoco les prohibirá continuar con estos ejemplos.

Prohiben la música de Peso Pluma en escuelas

Hace un par de semanas, escuelas en el estado de Tamaulipas y Tijuana han decidido prohibir los corridos tumbados del cantante Peso Pluma ya que consideran que sus letras explícitas y violentas pueden influir en la personalidad de las y los niños y crear ambientes de violencia dentro de las aulas de clases; con esta medida se pretende que las y los alumnos no se encuentren expuestos a expresiones delictivas para evitar que puedan caer en ellas.

El cantante admitió que su música no es para niños.

Fotografía: Instagram/@pesopluma

Ante esta prohibición, Peso Pluma afirmó que sus letras no están hechas para que las niñas y niños las escuchen y mucho menos las canten, pero también comenta que es necesario que conozcan la realidad de su país sin caer en la romatización de ella ya que, según sus declaraciones, ese estilo de vida no es bueno y sólo es algo que usa en sus canciones, pero no lo practica en su vida cotidiana.