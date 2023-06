Frente al espejo, Evaluna demuestra que el estilo boho chic en los bañadores será moda

Con la llegada del verano las celebridades han comenzado a mostrar los bikinis que serán tendencia durante esta temporada del año; en esta ocasión fue la cantante Evaluna Montaner quien se sumó a otras famosas y presumió el look ideal para una tarde en la playa. Fue a través de sus redes sociales donde la intérprete de "Ladrona" compartió una publicación donde presumió sus fotografías más veraniegas hasta ahora.

En las imágenes se observa a la hija de Ricardo Montaner luciendo un look estilo boho chic, el cual consistió en un sostén de triángulo, a juego con un bikini de corte alto en los costados, con estampados asimétricos en tonos amarillos y verdes. La cantante también presumió sus collares de conchas y las pulseras de hilo que utiliza su bebé Índigo y que sin duda le dan el último toque de glamur a esta estética que ya es la favorita del verano.

La cantante presumió un look estilo boho chic. Foto: evaluna

Índigo roba protagonismo en fotos de Evaluna

Aunque, hasta ahora, Evaluna no ha mostrado el rostro de su bebé, cada que comparte fotografías sobre su hija estas imágenes ganan popularidad en redes sociales y son comentadas por sus millones de seguidores y esta vez no fue la excepción, ya que la cantante mostró el pie de sus hija con una pulsera de hilos y ganó cientos de comentarios positivos.

"Ya se siente el veranoooo", escribió Evaluna en la descripción de su publicación, la cual cuenta con más de 8 mil "me gusta", a tan solo unos minutos de haber sido compartida. Los fanáticos de la cantante han elogiado su figura y expresaron ternura ante la imagen donde aparecen los pies de Índigo. "No puedo con el piecito de Indi", "Muy bonita", "Divina", "Me da mucha ternura el piecito de Índigo" y "Me encanta la vibra del verano", fueron algunos de los comentarios que recibieron las fotografías.

Su hija robó protagonismo. Foto: evaluna

Evaluna y Camilo secan los pantalones de su hija en el aeropuerto

La hija de Ricardo Montaner constantemente comparte en redes sociales la alegría que siente de ser madre, junto a su pareja Camilo. En sus publicaciones ambos muestran su amor y algunas decisiones como padres, las cuales han sido motivo de comentarios y críticas por parte de sus seguidores, quienes usualmente arremeten en su contra por no mostrar el rostro de su hija y por algunos hábitos que los internautas consideran poco higiénicos.

En este contexto, el cantante Camilo, quien cuenta con más de 30 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, mostró el singular método que utiliza para secar los pantalones de su hija en pleno aeropuerto. Sin embargo, el intérprete de "Vida de rico" fue criticado por sacudir la prenda, la cual aparentemente se había mojado por una fuga de orines del pañal de su hija. “La mayoría de mamás, siempre andamos con la pañalera llena de cosas necesaria para el bebé y más cuando son pequeños”, “Se supone que cada papá debe llevar un cambio de ropa por si acaso”, “¿Acaso no tienen dinero par comprarle más pantalones?, fueron algunas de las críticas que recibió el video de Camilo en redes sociales.