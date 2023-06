Talentosa ex participante de "La Academia" revela que el reality está arreglado: "los jueces actuaban"

"La Academia" ha sido uno de los reality show más queridos por los y las mexicanos, pues de aquí han emergido grandes cantantes como Carlos Rivera, Yahir y Yuridia cuyas carreras comenzaron dando sus primeros pasos en el programa de TV Azteca. A lo largo de 13 temporadas se han dado a conocer decenas de jóvenes que soñaban con ser famosos y demostrar que sus voces estaban a la altura pese a las críticas que recibían cada semana por parte de los jueces, entre ellos han destacado Lolita Cortés, apodada como "la jueza de hierro", Arturo López Gavito y Danna Paola.

Si embargo, los rumores sobre el reality de la televisora del Ajusco siempre han estado presentes, por ejemplo, haber alargado la permanencia de algún o alguna participante por algún fin en específico, generar polémicas entre los participantes, entre los jueces o bien, haber expulsado injustamente a alguien. Un ejemplo de casos polémicos fue el de Jolette en "La Academia" 2005 cuando tuvo enfrentamientos en vivo con Lolita Cortés quien criticaba constantemente su falta de talento.

Jolette vs Lolita Cortés es uno de los momentos más recordados del reality. | FOTO: Captura de pantalla Youtube/

Querida ex participante de "La Academia" hace fuertes revelaciones

Luego de muchas especulaciones que se han dado a lo largo de los años con respecto al reality en el cual, algunos ex participantes han asegurado que todo estaba arreglado, información que muchas veces se han quedado en un simple rumor. Pero en esta ocasión, fue la talentosa cantantes y actriz, Melissa Barrera quien rompió el silencio sobre lo que vivió en uno de los programas más exitosos de TV Azteca, en su paso en el 2011.

“Obviamente no todo es verdad, o sea, a veces los jueces actuaban, (porque) les dicen quién va a ganar ese día y todo está medio arreglado” esto lo dio a conocer en el podcast "Creativo" de Roberto Martínez, creador de contenido oriundo de Monterrey, Nuevo León quien invita a diversas personalidades, desde políticos hasta personajes virales como Karely Ruiz.

Melissa participó en "La Academia" en 2011. | FOTO: Instagram

Y es que de acuerdo con Barrera, quien cuando participó tenía 21 años de edad, en ese entonces fue bastante la carga que recibía, pues constantemente recibía críticas por parte de los jueces y profesores, lo cual afectaba su salud mental y seguridad en sí misma: “Entonces, tú que no sabes que todo está arreglado y piensas que todo es verdad cuando te están criticando y te dicen: ‘¿qué haces ahí?, no sabes cantar, mejor vete a modelar, eres bien desafinada’, (...) puras cosas negativas. Y pues yo a los 21 años todo me lo creía, entonces eventualmente se destrozó mi seguridad”.

Melissa habla de los rumores creados durante su paso por "La Academia"

Por otro lado y como se ha mencionado constantemente desde que comenzó este proyecto en 2002, Melissa también reveló que muchas de las polémicas que ocurrieron en el reality durante su estancia fueron creados para generar mayor interés en los y las televidentes y dijo sentir bastante empatía por las personas que se adentran en este tipo de proyectos.