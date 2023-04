El hijo de Yahir cumple 25 años: estos son los 3 escándalos de Tristán Othón

Tristán Othón Fierro, hijo de Yahir, celebró recientemente sus 25 años, así se informó en redes sociales en donde varios usuarios y admiradores de su padre le enviaron sus felicitaciones. Sin embargo, uno de los que no habló al respecto fue el intérprete de "La Locura", desatando los rumores de que posiblemente sigue enojado con su primogénito, pues hay que recordar que ha protagonizado diferentes escándalos que han puesto a la familia en el ojo del huracán.

Desde este 12 de abril, Tristán recibió varios comentarios de felicitación por su cumpleaños, algunos de ellos publicados en su cuenta de Instagram, en donde el joven agradeció las muestras de cariño por parte de sus amigos. En tanto, su padre, Yahir, no le envió ningún mensaje público, pero sí se dio el tiempo para recordar el natalicio de a su abuelita, a quien le dedicó unas emotivas palabras en las que destacó que aún tiene en cuenta sus consejos. A pesar de que el hijo del artista había asegurado que se reconcilió con el ex Académico, todo parece indicar que las cosas siguen tensas entre ellos.

El consumo de drogas

Fierro comenzó a llamar la atención desde muy temprana edad, ya que a los 16 años se salió de su casa y desde ese momento, ha protagonizado varias polémicas, como por ejemplo, su consumo de drogas. Aunque en un principio Yahir mostró todo su apoyo para que su hijo se recuperara y regresara a la escuela, el primogénito del artista siguió consumiendo algunos estupefacientes, como la marihuana, por lo que poco a poco el cantante de "Alucinado" se alejó de su familiar.

Su polémica cuenta de OnlyFans

El hijo del intérprete abrió su cuenta de OnlyFans, una plataforma de contenido exclusivo que muchos influencers usan para compartir fotos y videos para adultos. A pesar de que tuvo mucha popularidad, el también cantante recibió críticas, sobre todo de su papá, quien aseguró que no lo apoyaría si seguía en ese camino. Además, usuarios de redes sociales filtraron uno de sus videos íntimos, lo que provocó que se colocara en la polémica nuevamente.

En una entrevista con Ventaneando, habló sobre la razón que lo llevó a abrir una cuenta "(la idea) surgió por el hecho de que yo tenía que sobrevivir, no tenía dónde vivir o con qué pagar deudas, por eso dije: ‘Sabes que, yo me amo a mí mismo, estoy seguro de mí mismo lo voy a hacer un rato’. Al final eso fue un impulso y yo no digo que esté mal o bien, simplemente es como cada quien lo ve”.

Tristán Othón se declara bisexual

En 2021, el hijo de Yahir reveló su orientación sexual, pues había iniciado una relación con Axxl Mart, sin embargo, las cosas entre ambos terminaron mal y el también artista reveló que Tristán seguía en malos pasos. A la par de su ruptura, se le vio con una mujer por lo que se asume que es bisexual. Actualmente, el artista confesó que tiene una relación con su manager, que también lo está ayudando a impulsar su carrera en la música.

Tristán Othón quiere hacer una carrera en la música IG @tristan_gss

