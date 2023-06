Leonardo DiCaprio: 3 fotos de su novia Meghan Roche que comprueban que se parece al actor

El nombre de Meghan Roche ha empezado a protagonizar los titulares de los programas de espectáculos y de los sitios de internet, pues presuntamente es la nueva novia de Leonardo DiCaprio. Si bien uno de los temas de conversación es la gran diferencia de edad, ya que el galán de Hollywood le lleva 26 años, otra cosa que han resaltado los usuarios de redes sociales y algunos medios, es que la modelo se parece al actor cuando este era joven, y para prueba las fotos que ella comparte en su cuenta de Instagram.

El protagonista de "Titanic" y la modelo, de 22 años, fueron vistos viajando en un yate en Ibiza, isla situada en el mar Mediterráneo. Algunos paparazzis captaron las imágenes, por lo que inmediatamente comenzaron a correr los rumores sobre que el histrión continúa con su tendencia de no salir con mujeres mayores de 25 años, ya que de acuerdo a su historial amoroso de las últimas décadas, DiCaprio ha tenido romances sólo con chicas por debajo de esa edad.

3 fotos en las que Meghan Roche es idéntica a Leonardo DiCaprio

Aunque muchas personas han vuelto a criticar al actor, de 48 años, por estar con una mujer a la que le dobla la edad, también han surgido nuevos señalamientos, ya que lo han tachado de "narcisista" debido a que su novia presuntamente se parece físicamente a él, sobre todo cuando era joven. Muchos internautas han ido a las redes sociales de Meghan Roche para ver sus fotos y comprobar que tiene rasgos similares a los de protagonista de "El lobo de Wall Street".

Dentro del debate en plataformas digitales, hay algunas personas que hasta han especulado que podría tratarse de su hija perdida y no de su novia, idea que también surge porque la estrella de Hollywood pudo tenerla durante sus veintes. Sin embargo, estas son solo conjeturas, pues se sabe que Leonardo DiCaprio no ha tenido descendientes todavía, ya que aunque no se ha visto animado por tenerlos, tampoco ha descartado la idea: "¿Que si quiero traer hijos a un mundo como este? Si sucede, sucederá”, dijo en una entrevista a Rolling Stones en 2016.

En tanto, por lo que se sabe de Roche es una modelo que comenzó su carrera con tan solo 15 años de edad al ser imagen de la marca Givenchy, que tiene perfumes, maquillaje, tratamientos faciales, por mencionar a algunos. La joven ha tenido un rápido asenso en la industria, pues en pocos años ya logró colaborar con firmas de lujo como Roberto Cavalli, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Versace y Ralph Lauren, entre muchas otras.

Después de que se revelaran sus fotos con Leonardo DiCaprio, la popularidad internacional de la joven modelo creció rápidamente, para muestra los seguidores que tiene en su cuenta de Instagram, que actualmente se ubican en 421 mil "followers". Asimismo, se ha destapado más sobre su vida personal, como por ejemplo que es amiga de Gigi Hadid, celebridad que también fue relacionada con el ganador del Oscar desde mediados del año pasado debido a que fueron vistos juntos en varias ocasiones, sin embargo, nunca hicieron público su romance.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que estén saliendo, pues se sabe que a DiCaprio no le gusta hacer pública su vida privada, algo que han respetado todas sus parejas, ya que muy pocas han hablado de la relación con el protagonista de películas, que nuevamente se ubica en el ojo del huracán por salir con alguien menor que él.

