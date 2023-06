La nueva novia de Leonardo DiCaprio tiene 22 años y sorprende su parecido con el actor

Leonardo DiCaprio nuevamente es el tema de conversación, sin embargo, no es por el estreno de una de sus películas, sino porque otra vez está saliendo con una mujer varios años menor que él, se trata de Meghan Roche, una joven modelo de 22 años que ha atraído la atención del público. Tras revelarse las nuevas imágenes, los usuarios de redes sociales comenzaron a criticar al actor de Hollywood, no solo porque su pareja es más chica, sino porque es parecida a él.

Hace unos días, el protagonista de "El lobo de Wall Street" fue visto viajando en un yate en Ibiza, isla situada en el mar Mediterráneo. Sin embargo, no estuvo solo, pues fue acompañado por la modelo a la que le lleva 26 años de edad, así como otros amigos. A pesar de que el artista no ha confirmado su relación con la joven, muchos aseguran que sigue con su tendencia de salir con mujeres que tienen menos de 25 años, pues en las últimas décadas, no se le ha relacionado con celebridades mayores de esa edad.

La nueva novia de Leonardo DiCaprio es igual a él

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar e inmediatamente muchos resaltaron la diferencia de edad entre el galán de la pantalla grande y la modelo, no obstante, los más atentos notaron que su supuesta nueva novia es muy parecida a él, sobre todo en su etapa de adolescente. Un usuario de Twitter compartió una fotografía del Instagram de Meghan y una de Leonardo DiCaprio cuando era joven, mostrando que tienen una apariencia similar.

Meghan Roche se parece a Leonardo DiCaprio cuando era adolescente Foto: Especial

"Capaz esta pasando tiempo con la hija perdida q recién se reecontraron", "Se quiere coger así mismo, y encima en formato niño. Narcisista y pederasta", "Pensé lo mismo cuando lo ví. El chabón menos narcisista", "Te doy un dato… la mamá de Leonardo es IGUALITA A ÉL; ahora todo se hace más heavy" y "Que se hagan adn por las dudas", son algunos de los cometarios que se pueden leer en la publicación en la que se compara el parecido de las celebridades.

En tanto, Roche es una modelo que ha trabajado desde muy joven, pues debutó en las pasarelas a los 15 años para la marca Givenchy, que tiene perfumes, maquillaje, tratamientos faciales, por mencionar a algunos. Debido a su destacado desempeño ahora colabora para lujosas firmas como Roberto Cavalli, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Versace y Ralph Lauren, entre muchas otras, que la han hecho destacar en la industria.

En redes sociales como Instagram, la joven tiene 419 mil seguidores, cifra que va en aumento debido a su reciente popularidad tras ser vista con el ganador del Oscar. Asimismo, la joven tiene entre sus amistades está Gigi Hadid, modelo que también fue relacionada con el protagonista de "Titanic" desde mediados del año pasado debido a que fueron vistos juntos en varias ocasiones, sin embargo, nunca hicieron público su romance.