Shakira viaja a Colombia debido al delicado estado de salud de su papá

Shakira no estaría pasando por un buen momento debido a que recientemente tuvo que viajar a Barranquilla, Colombia, para visitar a William Mebarak, ya que aún está delicado de salud. La cantante de éxitos como "Te Felicito" ha estado al pendiente de cómo avanza la condición de su padre, quien desde hace algunos meses está bajo tratamiento médico, por lo que en esta visita express la acompañaron sus hijos Milan y Sasha.

De acuerdo al medio Caracol Radio, la intérprete, de 46 años, fue vista en zona turística de Caño Dulce desde el pasado 26 hasta el domingo 28 de mayo, junto a sus dos pequeños. Sin embargo, este no fue un viaje de placer, pues la cantante se encontraba en el lugar para ver a su papá, quien a sus 91 año tuvo una recaída en su estado de salud, después de que hace un par de meses tuviera que ser trasladado de Barcelona, España, a su ciudad natal.

El papá de Shakira esta delicado de salud desde el año pasado Foto: Especial

Este es el estado de salud del papá de Shakira

Según lo que informó la fuente local, William Mebarak estaría afrontando una condición de salud especial que encendió las alertas en la dinastía, pues de acuerdo a lo que se dio a conocer, varios integrantes de la familia viajaron al lugar y se reunieron en privado. Aunque no se informó el motivo de este encuentro, muchos especulan que se debió al estado en el que se encuentra el padre de la cantante, que presuntamente está estable.

En tanto, el programa de YouTube, Chisme No Like, contactó a Nicolás Tovar, una persona cercana a la intérprete de "Antología" y reveló que a Mebarak le harán un procedimiento quirúrgico que consistente en colocarle una válvula en la cabeza para drenarle ciertos líquidos acumulados. El informante no especificó si esta intervención será en Colombia, o será trasladado a Miami, Florida, ciudad en la que vive su hija en Estados Unidos.

Con esta información se confirma que los padres de Shakira no quisieron mudarse a la ciudad estadounidense junto a sus hija y sus nietos, quienes llegaron al lugar después de vivir por varios años en Barcelona, junto a Gerard Piqué. De hecho, que la cantante colombiana retrasara su cambio de residencia tras su separación del ex futbolista del Barcelona, fue debido a los problemas de salud que tenía su progenitor, no fue hasta que se estabilizó que la intérprete de "Monotonía" comenzó a empacar sus cosas para irse de la casa que compartió con su ex pareja.

En tanto, Piqué fue visto con Clara Chía en el Consulado de Colombia en Barcelona. Hasta el momento se desconoce la razón por la que el dueño del Kosmos se presentó en el sitio, pues esto coincidió con el viaje de Shakira a su ciudad natal. Por otra parte, el deportista viajará próximamente a Miami para ver a Milan y Sasha, asimismo, se espera que se los lleve de vuelta a Barcelona, pues pasarán las vacaciones de verano con él, según establece el acuerdo de convivencia.