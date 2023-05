¿Ya se comunicaron? Paquita “La del Barrio” habla de una colaboración con Shakira

La polémica que desató la ruptura de Shakira y Gerard Piqué tuvo tal impacto en la industria del entretenimiento que celebridades en todo el mundo no dudaron en externar su apoyo, entre ellas destacó Paquita la del Barrio que le dedicó un mensaje en redes sociales. A unos meses de aquel video, la cantante mexicana reveló si ya tuvo contacto con la barranquillera y si existe la posibilidad de una colaboración.

“Mi queridísima amiga y compañera, Shakira, soy Paquita la del Barrio y por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas es tu amiga", dice en su video la cantante veracruzana antes de interpretar un fragmento de su tema "Las Rodilleras" que estaría dedicado al exfutbolista. El clip desató gran euforia entre los fans, quienes de inmediato pidieron una canción juntas con la que le tiren una vez más a Piqué.

Paquita la del Barrio dedica mensaje a Shakira. Foto: IG @shakira

En un encuentro con los medios retomado por Berenice Ortiz en su canal de YouTube, la voz de "Cheque en blanco" reveló si ya tuvo contacto con Shakira y si existe ya un acuerdo para colaborar: "Primero ella y después yo. No la he visto. Quién sabe, hasta que no haya algo te puedo decir. Tú me puede decir que qué bonito se oye, pero, si no me escucho y no me gusto, de nada sirve”.

¿Paquita la del Barrio debuta en corridos tumbados?

Francisca Viveros Barradas, como es el nombre de pila de Paquita la del Barrio, dijo sentirse contenta de poder conquistar nuevas generaciones con su música y aunque admitió que no conoce el trabajo de Peso Pluma y Natanael Cano no descarta una colaboración con ello con un tema de corridos tumbados.

“Pues no sé, esas son cosas que arregla uno o el representante de uno. No conozco a ninguno, yo me dedico a mi trabajo y ustedes saben que he estado enferma y no he tenido tiempo de escuchar a mis compañeros. Yo respeto a todos y nada más”, añadió la también compositora.