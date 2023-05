Penélope Menchaca tiene el mini vestido para lucir guapísima a los 54 años

Penélope Menchaca acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que difundió una fotografía en la que dejó en claro por qué es considerada como una de las mujeres más bellas y con más estilo de toda la industria del entretenimiento pues resulta que la querida conductora de “Hoy Día” provocó suspiros con un espectacular mini vestido de color azul, por lo que, como era de esperarse, la excolaboradora de “Venta la Alegría” se llevó decenas de halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

Esta publicación de Penélope Menchaca fue difundida a través de su perfil oficial de Instagram, plataforma en la que ostenta más de 1.5 millones de seguidores a quienes de forma recurrente sorprende con sus espectaculares outfits para todo tipo de ocasión y en esta ocasión la extitular de “12 Corazones2, lució sus curvas con un espectacular look que resulta ideal para cerrar la temporada de calor pues además de derrochar estilo, la presentadora pudo mantenerse fresca.

Para esta postal, Penélope Menchaca posó sentada sobre una cómoda silla de mimbre y de fondo tenía una espectacular vista de Miami, Florida, la soleada y calurosa ciudad en la que reside desde hace ya varios años por motivos laborales por lo que la belleza de la conductora solo hizo más espectacular el paisaje.

Respecto al impactante look con el que Penélope Menchaca derrochó estilo e impuso moda, la prenda principal que estaba utilizando se trataba de un espectacular mini vestido de color azul rey, el cual, tenía como elementos característicos que no tenía mangas y que era tipo halter strap, además, en la zona frontal tenía un sutil escote en forma de gota, además, en la parte inferior dicha prenda era sumamente holgada y para complementar la bella presentadora utilizó un par de zapatillas de pulsera en color nude que le aportaron a su look un sutil toque de sensualidad.

Como era de esperarse, la publicación de Penélope Menchaca causó un gran furor entre los más de 1.5 millones de seguidores que ostenta en la famosa aplicación de la camarita, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su post logró acumular más de 20 mil likes, además, como ya se está haciendo costumbre, la caja de comentarios se llenó con cientos de halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

“Estás divina”, “Preciosa”, “La perfección hecha mujer”, “La más guapa de todas”, “Toda una reina”, “Diosa”, “Cada día más hermosa”, “Como los buenos vinos…” y “Simplemente espectacular” fueron algunos de los halagos que se llevó Penélope Menchaca, quien desde unos meses atrás decidió sacarle provecho a su belleza e incursionó en la venta de contenido exclusivo.