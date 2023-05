Mariana Echeverría se orinó "en la cara" de un exconductor de Hoy, ¿quién fue?

Fue hace algunos días cuando, varios sucios secretos de Mariana Echeverría, Faisy y Lambda García quien es exconductor del Programa Hoy, salieron a la luz durante una entrevista.

Y es que fue durante el programa de Faisy en donde estuvo como invitado Lambda García, y ahí el exconductor del Programa Hoy reveló cómo fue que Mariana Echeverría se orinó mientras ensayaban una de las coreografías que debían presentar para un reality show en el que concursaron juntos.

Durante su visita al programa “Faisy Nights”, Lambda García dejó a un lado su pudor y habló de la vez que se hizo del baño en un supermercado mientras hacía sus compras.

Y es que, el exconductor del programa Hoy reveló que todo ocurrió sin pensarlo pues él solo quería soltar un gas y éste vino acompañado de diarrea, lo que incluso le manchó los pantalones deportivos que traía.

Debido a lo anterior es que Lambda tuvo que amarrarse una sudadera en la cadera y manejar rumbo a su casa evitando que su trasero tocara el asiento de su auto, por lo que recuerda que fue uno de los momentos más incómodos de su vida.

Sin embargo, debido a este vergonzoso incidente, Lambda recordó la vez que Mariana Echeverría se orinó mientras bailaban, ante esta situación, Faisy cuestionó si lo había hecho en su cara, por lo que el exconductor de Hoy recordó no como tal no había sido en su rostro pero sí ocurrió de una forma que lo dejó muy sorprendido.

“Mi amiga, muy amiga mía que no voy a decir su nombre, Mariana agarra y me dice: ‘¡Ay, Dios mío!’, estática,y yo ¿qué pasó, estamos jugando a los soldados de marfil o qué?, no, se meo, pero todo, todo el calzoncito, y me dice: ‘bueno voy a cambiarme, me pasa muy seguido, soy mamá disculpen’ y yo así me quede (cara de sorprendido), pero mi amiga es muy linda, talentosa y a todos se nos puede salir un chisguete”, recordó Lambda