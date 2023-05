Jimin de BTS cumple su sueño con una afortunada ARMY

Jimin acaba de cumplir uno de sus más grandes sueños como fan de Harry Potter, pues recientemente visitó los estudios de la famosa película, los cuales se ubican en Londres, Inglaterra. El cantante de BTS compartió sus fotos recorriendo el lugar y mostrándose muy emocionado, sin embargo, después se dio a conocer que no estuvo solo, ya que una afortunada ARMY tuvo la oportunidad de acompañarlo en todo momento.

Este 27 de mayo, el cantante de Bangtan llegó a Corea del Sur, después de varios días de estar fuera para cumplir con su agenda y visitar algunos lugares. El bailarín, de 27 años, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos solamente con el hashtag #wbtourlondon para mostrar a sus fanáticos su estancia en "Warner Bros. Studio Tour London", en donde vio a detalle los sets más emblemáticos de esta cinta protagonizada por Daniel Radcliffe.

Foto: Captura de pantalla

Jimin recorre los estudios de Harry Potter con una ARMY

Después de que confirmara que fue a Londres, una miembro del ARMY reveló que fue ella quien estuvo con el artista en todo momento. Sin embargo, no se trata de una "sasaeng" o de una especie de sortero para recorrer el sitio con Jimin, sólo fue una coincidencia, ya que trabajaba en el lugar y le tocó darle el tour al integrante de BTS, por lo que se dijo afortunada de haber tenido esa suerte.

"Hola a todos, estoy bastante nerviosa por tuitear esto, pero ahora que Jimin está a salvo en Seúl y fuera de Londres. Quería compartirles que ayer Jimin vino a mi lugar de trabajo, le di un recorrido de dos horas y logré pasar la tarde con él. Trabajo en el tour de los estudios de Harry Potter en Londres y Jimin vino ayer, y fue tan, tan dulce. Fue una oportunidad única en la vida para mí, una ARMY, por poder ofrecerle un recorrido privado para él", destacó la joven en su relato que colocó en Twitter.

La guía resaltó que en ningún momento le hizo saber a Jimin que era miembro del ARMY, no fue hasta el final del recorrido que le agradeció. Asimismo, hizo algunas revelaciones sobre los gustos de “Mochi”, como le dicen de cariño los fans, pues aseguró que era de la casa de Slytherin, a la que pertenecieron Lord Voldemort y Severus Snape; y que su personaje favorito es Draco Malfoy.

Foto: Captura de pantalla

"¡Solo quiero decir que Jimin es el Slytherin más grande que he conocido! Y su personaje favorito es Draco Malfoy, se emocionó mucho cada vez que veíamos cosas relacionadas con Malfoy. No me di cuenta de lo mucho que Jimin y su equipo eran grandes fans de Harry Potter, pero fue un gran honor", finalizó.