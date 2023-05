Tina Turner cantó en "Siempre en Domingo" y Raúl Velasco pronunció estas palabras que quedan en la historia

El mundo de la música está de luto este miércoles 24 de mayo ante la lamentable noticia de la muerte de Tina Turner. La figura del rock y estrella en otras facetas perdió la vida a sus 83 años de edad. En este sentido, el recuerdo de cada éxito obtenido en su trayectoria y las vicisitudes que superó han salido a la luz para homenajear cada uno de sus pasos.

Es así como vale rememorar la ocasión que visitó una emisión mexicana por primera vez. La ocasión no era para menos, pues Tina Turner se encontraba en el máximo punto de su carrera y fue invitada a cantar en "Siempre en Domingo", con Raúl Velasco recibiéndola y destacando cada una de sus cualidades artísticas y de presencia, todo en un especial discurso.

Raúl Velasco define a la mejor Tina

Como presentador oficial de "Siempre en Domingo" desde 1969, Raúl Velasco vio desfilar a las máximas figuras de la música nacional e internacional frente a sí. En el caso de Tina Turner, ella se encontraba en el pináculo de su carrera esa vez, a mediados de los años 80, cuando cantó en esta emisión.

Con rotundo respeto, don Raúl regaló estas palabras para Tina y reconoció su trayectoria sin igual con una definición para la historia.

"Es una figura discográfica norteamericana. A sus 44 años de edad es indiscutiblemente un gran fenómeno del mundo artístico internacional. Una mujer que envuelve con su fuerza y encanto a grandes audiencias como toda ésta. Y yo les presento a no saben quién es, pero universalmente es respetada, admirada, querida y ovacionada como la 'reina del rock' ¡Tina Turner!", precisó Velasco en su presentación ante miles de personas enardecidas con la presencia de Tina.

Luego de esto, Tina salió al escenario, sonrió, agradeció y comenzó a cantar.

Interpreta éxito y se pronuncia en contra de la guerra

La misma presentación de Tina Turner en "Siempre en Domingo" sirvió para que cantara uno de sus máximos éxitos, "We Don't Need Another Hero", tema perteneciente al álbum de la cinta "Mad Max Beyond Thunderdome" (1985) y que fue la canción principal de este filme protagonizado por Mel Gibson.

La letra es una reivindicación en contra de la guerra y la violencia, tema que importaba mucho destacar a Tina y que se vivía en el mundo desde la década de los años 60 y 70.

Hay dos versiones de la canción, una para la película y otra considerada la versión "oficial", utilizada en la radio y en la grabación original. La canción fue candidata al Globo de Oro por mejor canción original, así como al Grammy por mejor actuación vocal femenina de pop.