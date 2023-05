Muere Tina Turner a los 83 años: legendaria actriz y cantante

Tina Turner, la cantante nacida en Estados Unidos que abandonó una comunidad agrícola humilde y una relación abusiva para convertirse en una de las mejores artistas discográficas de todos los tiempos, murió este miércoles 24 de mayo a la edad de 83 años. Fue llamada la Reina del Rock'n Roll por sus actuaciones sobre el escenario y su voz poderosa.

Murió en paz después de una larga enfermedad en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, dijo su representante. "Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir", comentó su portavoz en el Reino Unido, Bernard Doherty, en un comunicado.

Se espera una ceremonia fúnebre privada, sólo para los familiares y amigos más cercanos de la intérprete de temas como: "Whats Love Got To Do With It", "Better Be Good To Me" y "Private Dancer". Su portavoz dijo que no se responderán más consultas de la prensa, de acuerdo a la información publicada por el diario DeadLine.

Anna Mae Bullock era nombre real de la cantante. Foto: Especial

Tina Turner, la Reina del Rock'n Roll

Anna Mae Bullock, nombre real de la intérprete, nació en Brownsville, Tennessee, el 26 de noviembre de 1939. conocida como Tina Turner comenzó su carrera en la década de 1950 durante los primeros años del rock and roll y evolucionó hasta convertirse en un fenómeno de MTV. Compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense, cuya carrera se desarrolló durante más de 50 años.

Fue a finales de los años 50 cuando inicia su carrera como integrante del grupo que dirigía Ike Turner, con quien contrajo matrimonio y fue quien desde un primer momento atrajo la atención del público con sus movimientos y su forma de interpretar. En el año 1966 lograron ser teloneros de los Rolling Stones.

Tina e Ike se separan, debido al abuso físico y psicológico del músico. En 1975 reapareció como solista en la obra cinematográfica de "The Who", "Tommy", encarnando a la reina del ácido. En el año 1981 vuelve a ser telonera de los Rolling y graba "Ball of Confusion". También actúa como telonera de Rod Stewart.

En el año 2000, y con una larga y consolidad trayectoria en la industria musical internacional, Tina anunció en su última gira que se retiraba para dedicarse a su vida privada, aunque volvió a publicar un nuevo álbum de grandes éxitos, "All The Best!", en el que se incluyen tres temas inéditos.

En 2008 abandonó su retiro para realizar su gira internacional "Tina!: 50th Anniversary" que duró hasta 2009. Era madre de dos hijos llamados Michael y Craig, fruto de su matrimonio con Ike Turner. Se casó por segunda ocasión a los 63 años en una ceremonia civil con el productor discográfico suizo Erwin Bach tras 27 años de relación y unos días después, el 21 de julio de 2013, celebran una ceremonia budista en su mansión a orillas del lago de Kusnacht en Zúrich (Suiza).

Con información de Reuters y DeadLine