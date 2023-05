Muere Tina Turner: 5 fotos que desmuestran por qué sus piernas estaban valuadas en más de 3 millones de dólares

La mañana de este miércoles 24 de mayo el mundo de la música se conmocionó ante la noticia del fallecimiento de Tina Turner, quien perdió la vida en su casa de Suiza a los 83 años de edad luego de una larga enfermedad, según lo informó su representante y ante el impactante anuncio en redes sociales comenzaron a homenajear a “La Reina del Rock” con algunas curiosidades y anécdotas poco conocida de la famosa cantante y para sumarnos a la tendencia, recordaremos 5 fotos que dejan en evidencia por qué sus piernas estaban valuadas en 3 millones de dólares.

Anna Mae Bullock, como realmente se llamaba Tina Turner, comenzó su carrera en la música a mediados de la década de 1950, sin embargo, su saltó a la fama ocurrió a principios de 1960 y además de poseer un extraordinario talento vocal, “La Reina del Rock” también logró destacar por su arrolladora belleza, sin embargo, sus piernas llamaban especialmente la atención de la prensa y desde entonces se generó un gran interés alrededor de esta parte del cuerpo de la intérprete de “The Best”.

Pese a los halagos hacia sus piernas, Tina Turner trató de quitarle importancia al tema en más de una ocasión, incluso, en sus memorias aseguró que nunca se consideró como una mujer bella principalmente por su estatura y hasta llegó a decir que sus piernas eran como las de un pony por su pequeño torso, además, señaló que sí lucían sus piernas era gracias a que sabía cómo vestir para hacerlas resaltar.

Pese a la postura de Tina Turner respecto a sus piernas y a su físico en general, la cantante se aprovechó de este elemento a lo largo de su carrera para convertirlas en un ícono de la cultura pop pues sus piernas aparecieron en portadas de discos, hizo canciones hablando de ellas y diversos medios coincidieron que la cantante tenía las piernas más bellas y “kinéticas” de toda la industria del espectáculo.

Las piernas que valían 3 millones de dólares

Fue a mediados de la década de 1990 cuando comenzaron a circular distintas versiones en las que se asegura que Tina Turner había asegurado sus piernas por un valor de 3 millones de dólares y dichas teorías surgieron a partir de que la también actriz firmó un contrato millonario con Hanes Hosiery, una exclusiva marca de lencería cuyas campañas de publicidad tuvieron como protagonistas a las piernas de la intérprete de “What’s love got do with it”.

Cabe mencionar que, estas versiones sobre las piernas de Tina Turner nunca fueron confirmadas, por lo que solo quedaron como rumores, además, la cantante nunca quiso contar cuál era su secreto para mantenerse en forma y cuando era cuestionada al respecto solo decía que bailar sobre el escenario era su mejor rutina.