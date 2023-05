Daniela Parra asegura que hay espías cerca de su casa, responsabiliza a Ginny Hoffman y Sergio Mayer si algo le pasa

Aunque el caso de Héctor "N" ha cobrado fuerza, desde el pasado 11 de mayo del año en curso tras haber sido absuelto de abuso sexual, hoy más que nunca se encuentra en la mira de la opinión pública debido a que le resta una audiencia donde se podría definir si recupera o no su libertad tras 2 largos años de estar en el Reclusorio Oriente bajo prisión preventiva.

El próximo encuentro con el juez se llevará a cabo este jueves 25 del mismo mes, después de haberse pospuesto; se decidirá si es culpable por el presunto delito de corrupción de menores en contra de su hija menor Alexa Hoffman. Durante este tiempo Daniela Parra se organizó con más personas para salir a las calles a marchar y exigir justicia para su padre.

"Por lo que estamos aquí, no es solo por mi papá porque como ya lo dije mi papá es una víctima más del sistema en el que estamos viviendo. Aquí hay mucha gente que ya se está reuniendo porque saben la corrupción en la que vivimos, saben que existen los peritajes a modo, saben que existe la fabricación de delitos y por eso estamos aquí", explicó la joven para las cámaras del programa Ventaneando.

Daniela Parra denuncia presencia de camionetas cerca de su casa

Sin pelos en la lengua ni temor a equivocarse, Daniela Parra denunció que muy cerca de su casa ha notado la presencia de camionetas sospechosas y aunque reveló que no ha recibido ninguna amenaza, sí responsabiliza a los personajes que están "del otro lado" por si algo llegara a sucederle.

"Han estado camionetas al rededor de mi casa. Entonces yo hago responsable a cualquiera de la otra parte si me pasa algo. No quiero decir que me están amenazando, ni nada, sólo quiero hacer responsable a Sergio Mayer (señalado por presunto tráfico de influencias) a Felipe Nájera (director del documental de Alexa Hoffman), Ginny Hoffman y a Olivia Rubio (abogada) si me pasa algo.

Daniela Parra recibió mucho apoyo en su manifestación (Foto: IG @dannielaprm)

Daniela Parra advierte que no autorizó su imagen para el documental de su hermana Alexa

Daniela Parra reiteró que su hermana no tiene autorización para utilizar su imagen ni la de su padre para aparecer en el documental "Los dos juicios de Alexa", donde se asegura que el actor es culpable por los delitos que fue acusado. Ante la situación, advirtió que lo que hagan será su responsabilidad dejando ver que podría emprender acciones legales en su contra. "No creo que sean tan tontos. Yo creo que ellos tienen sentido común y saben lo que pasa cuando rompen la ley. Entonces, pues nada más así", declaró.

Sobre lo que pasará después de la audiencia mencionó "que sea lo que Dios quiera, que el juez haga lo que necesite hacer, que trabaje como tenga que hacer y que lo que Dios quiera, eso es lo que espero y estamos aquí para que se haga justicia y si no se hace justicia no vamos a descansar hasta que se haga justicia de verdad", platicó.