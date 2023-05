Vanessa Guzmán celebra el cumpleaños de su novio y fans lo critican por su actitud: "Tipo tan grosero"

Vanessa Guzmán es una de las actrices que prefiere mantener su vida amorosa lejos del ojo público, aunque desde hace un tiempo se sabe que tiene un novio con el que comparte el gusto por el fisicoculturismo, disciplina en la que ha destacado haciéndose acreedora a premios. Hace unos días la también exreina de belleza celebró el cumpleaños de su novio, Carlos Martínez, sin embargo, un video que compartió para festejar recibió criticas de los fans por la actitud del atleta, a quien llamaron "tipo grosero".

Desde sus inicios en la pantalla chica, la guapa protagonista de telenovelas llamó la atención del público y los productores por su esbelta figura, sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un ejemplo para muchos hombres y mujeres por su vida fitness y haber incursionado en el mundo del fisicoculturismo, presumiendo sus músculos en reveladores looks, como los trajes de baño con los que se presenta en las competencias.

Vanessa Guzmán celebra a su novio y lo critican por su actitud

Guzmán, que en abril de este año cumplió 47 y celebró con un super look, se ha mantenido activa en las plataformas digitales a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que suma 874 mil fans, con quienes comparte sus entrenamientos y rutinas desde el gimnasio, ya que está en constante preparación para las pruebas y los concursos en los que se presenta, además deja ver un poco de su vida en familia y con su pareja, quien cumplió hace unos días, por lo que fue festejado con un enorme pastel.

Vanessa celebró a su novio. Foto: IG @vanessaguzmann

"Hoy estamos de doble celebración en @bodyfitnessfactorygym!! Día de las madres y cumpleaños de @carlosrmaartinez Feliz día amor!! Por muchos años más de celebración… Gracias a todos los que fueron partícipes de la sorpresa!! En especial a @adria4208 por este detalle tan hermoso de traer pastel para todos !! Un cariño especial de todos los miembros del gym. Sin ustedes nada seria posible !! #vanessaguzman #bffbyvg #siquierespuedes #happybirthday #birthdayboy #happymothersday #mothersday", escribió para acompañar un video.

Sin embargo, aunque todo se trataba de celebrar la vida y el pasado Día de las madres, la publicación que ha generado más de 28 mil "me gusta", también ha recibido muchas críticas por parte de los usuarios de la red social de Meta, en los que afirman que el fisicoculturista y empresario parecía molesto con el festejo de su novio, pues se le vio incómodo cuando Guzmán trató de abrazarlo.

"Hermana date cuenta!! Tu con tan hermosa vibra y actitud y el lenguaje corporal de tu pareja lo dice todo, no se necesitan palabras", "Que hombre tan antipa... se ve hasta como q no quería q ella lo tocara, ese levantón de hombros", "Que tipo tan grosero", "No se le ve contento y parece que ni quería que lo toque", "Que amargo el tipo, que feo que levante el hombro cuando ella lo abraza, Vanessa ahí no es", "Creo que no se ve muy contento" y "a verdad que falto de educación, cortesía, caballerosidad y por sobre todo respeto hacia tu persona. Que antipático!", son sólo algunos de los comentarios que ha recibido el clip.

Los fans notaron su lenguaje corporal, por eso fue criticado. Foto: IG @vanessaguzmann

¿Quién es Carlos Martínez?

Del novio de Vanessa Guzmán se sabe poco, pues no pertenece al medio del espectáculo y aunque ambos comparten fotos y mensajes en los que se dedican amorosas palabras, hay detalles de su relación que son desconocidos, como el tiempo que llevan juntos. Es gracias a las redes sociales Carlos Martínez que se sabe qué también es fisicoculturista y tiene una marca de proteína, además es socio de la exreina de belleza en su cadena de gimnasios.

"No he hecho mucho escándalo y se han mostrado bastantes respetuosos en mi vida, pero si ustedes siguen mis redes y ven mis viajes que comparto, es más que evidente que tengo una relación de pareja, en donde estoy plenamente feliz, disfrutando y viviendo, apoyada al 100 por ciento. Además comparte este mundo conmigo, empresario, tenemos nuestro gimnasio, que por fin ya lo abrimos aquí en el Paso, Texas”, dijo Guzmán en una entrevista.

Afirman que el novio de la actriz no estaba feliz. Foto: IG @vanessaguzmann

Guzmán, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, inició su carrera en los medios después de participar en el certamen de belleza Miss Universo en el año 1996, donde llegó a ser una de las finalistas, y aunque no logró ser coronada, sí dejó claro que es una mujer muy hermosa, por lo que no tardó en ser llamada para convertirse en estrella de la televisión, mientras que ahora es una destacada atleta, lo que lamentablemente también le ha traído muchas críticas y malos comentarios.