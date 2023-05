"Vete a la ching#$%": Joanna Vega-Biestro denuncia fuerte agresión de Arath de la Torre frente a su hija

Este lunes 22 de mayo, el conductor del "programa Hoy", Arath de la Torre se colocó el el ojo del huracán en el mundo de la farándula después de que la estrella de "Sale El Sol", Joanna Vega-Biestro relatara el fuerte reclamo que le hizo durante un evento en el que coincidieron.

En plena transmisión en vivo, la conductora del matutino de Imagen Televisión dijo que Arath de la Torre tuvo una actitud reprobable durante un evento en el que coincidieron, ya que se le acercó a reclamarle por una nota que presentó en el pasado mes de febrero.

En la transmisión de este día, Joanna Vega-Biestro se tomó unos minutos para hablar sobre la discusión que tuvo con Arath de la Torre. Al parecer los famosos se encontraron en una fiesta infantil y en eso momento protagonizaron una intensa plática que ella decidió hacer pública.

Sin guardarse nada, la estrella de "Sale El Sol" confesó que Arath de la Torre se le acercó para reclamarle por una nota que presentaron en el matutino hace unos meses, en donde él hablaba de su trabajo para mandar un fuerte mensaje a todos sus seguidores.

En este sentido, Joanna Vega-Biestro señaló que el conductor del "programa Hoy" se acercó a ella para insultarla, intimidarla e incluso advertirle. Detalló que todo ocurrió sin el más mínimo respeto durante una fiesta infantil en la que estaba acompañada de su hija.

Por otra parte, la conductora de televisión dijo que Arath de la Torre la insultó frente a su hija, por lo que le pidió no meterse con su familia. Agradeció todo el apoyo que ha recibido de parte de sus compañeros y familia ante el complicado momento que vivió.

"En una fiesta infantil, sin el mínimo respeto, se decide acercarme. Le dije "estoy con mi hija, respeta". Lo estoy haciendo público porque con mi hija no se va a meter Arath de la Torre. Me dice "vete a la ching#$%". No te lo voy a permitir Arath", reiteró.