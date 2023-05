"Siempre seré un caballero": Arath de la Torre habla de su agresión a Joanna Vega-Biestro

Este lunes 22 de mayo, el conductor del "programa Hoy", Arath de la Torre se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de que la estrella de "Sale El Sol", Joanna Vega-Biestro denunciara que la agredió cuando coincidieron en una fiesta infantil.

Después de que el pleito se volviera viral, el también actor de Televisa se tomó unos minutos para dar su versión de los hechos y pedir una disculpa a Joanna Vega-Biestro, quien hizo público lo sucedido en pleno programa en vivo del matutino de Imagen Televisión.

En plena transmisión en vivo del "programa Hoy", Arath de la Torre, uno de los conductores de televisión más famosos en México, pidió unos minutos para dar su versión de lo ocurrido en una fiesta infantil en la que coincidió con Joanna Vega-Biestro.

En este sentido, Arath de la Torre dijo que se acercó a la conductora de "Sale El Sol" para expresarle que no estaba de acuerdo con una nota que ella presentó en el matutino. Aseguró que su intención nunca fue agredirla ni mucho menos intimidarla.

"Me acerqué a ella y le expliqué que no estaba de acuerdo, sinceramente le dije que no me parecía", reconoció.