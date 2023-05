Miley Cyrus contempla su retiro de los escenarios: “No es realmente lo que amo”

Aunque Miley Cyrus es una de las cantantes más exitosas a nivel mundial todo indica que podría no volver a los escenarios, así lo expresó durante una reciente entrevista en la que asegura no sentirse cautivada por la idea de cantar ante miles de personas de nuevo y muestra de ello es que no ha realizado un espectáculo en casi una década.

La última presentación de la cantante, de 30 años, fue en México durante la edición 2022 del Corona Capital realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En aquel momento fanáticos expresaron su descontento debido a la poca duración y que Cyrus no conectó con el público como esperaban, aunque fue ella quien argumentó sentirse abrumada y no estar en su mejor momento.

Miley Cyrus podría no volver a realizar una gira. Foto: IG @mileycyrus

En entrevista para la edición británica de Vogue, la intérprete de “Wrecking Ball” señaló que no planea realizar otra gira -la última fue en 2014 por su disco “Bangerz”-. “Cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que amo. No hay conexión, no hay seguridad. Tampoco es natural, estás aislado porque si estás frente a cien mil personas entonces estás solo”.

“Después del último espectáculo que hice me lo planteé más como una pregunta. Y no puedo (…) No sólo ‘no puedo’, porque ‘no puedo’ es tu capacidad, sino mi deseo, ¿quiero vivir mi vida para el placer o la satisfacción de alguien más que no sea el mío? Y, sabes qué…”, añadió.

La verdad tras de “Flowers”

Miley Cyrus fue cuestionada sobre la letra de su más reciente canción, “Flowers”, y la teoría de los fanáticos con la que aseguraron que estaba dedicada a su exesposo, el actor Liam Hemsworth, por cada una de las indirectas que hacían referencia a tormentosos momentos de su relación.

“No borraría mi historia ni querría que se borrara”, dijo la cantante al indicar que la letra de la canción sería otra para hablar de desamor, pero cambió de opinión para enfocarla en el tema de empoderamiento. “Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, pero no puedo amarme mejor que tú”, es lo que diría la letra original.

La canción se mantuvo en las listas de popularidad durante varias semanas junto a temas de artistas como Shakira y Peso Pluma, todo en medio de rumores en los que señalaban que Liam Hemsworth habría demandado a su expareja ante la ola de críticas que recibió tras el lanzamiento de “Flowers”.