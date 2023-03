Liam Hemsworth demandaría a Miley Cyrus por difamación ante las críticas tras lanzar “Flowers”

La historia de amor entre Liam Hemsworth y Miley Cyrus ha dado de qué hablar por más de 10 años y parece que el tormento para la cantante está lejos de terminar, pues tras lanzar “Flowers” -tema con el que intenta cerrar ese ciclo y envía un fuerte mensaje de empoderamiento- el actor recibió fuertes críticas en redes sociales que habrían afectado su carrera, por lo que habría decidido demandar a su exesposa.

La cantante obtuvo un arrollador éxito con su canción “Flowers” lanzada el pasado 13 de febrero, el día en que su exesposo celebraba su cumpleaños 33. Además, se ha mencionado que estaría dedicada a él ya que la letra coincide como respuesta con “When I Was Your Man” de Bruno Mars que le dedicó en su boda, sin mencionar las referencias que hace a momentos difíciles de su relación, como el incendio de su casa.

Liam Hemsworth demandaría a Miley Cyrus por difamación. Foto: IG @tecitomusical

Por mucho tiempo el público culpó a la intérprete de “The Climb” por su ruptura, sin embargo, poco tiempo después de su divorcio se revelaron algunos de los tormentosos episodios que vivió junto al actor. Esto le ganó fuertes críticas a Hemsworth en redes sociales, mismas que habrían impactando en su carrera ya que los productores contemplaron dejarlo fuera de “The Witcher” ya que no presentaba las mejores referencias.

Medios en Estados Unidos señalan que se filtró un documento sobre una supuesta demanda que Liam Hemsworth habría presentado contra Miley Cyrus por difamación pues, aunque no lo menciona directamente, los fans de inmediato concluyeron que se trataba de él y se lanzaron en su contra. Hasta el momento ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, pero el descontento de los internautas incrementó.

¿Indirectas en “Flowers”?

En la canción Miley Cyrus mostraría lo doloroso que fue para ella el fin de su matrimonio y los conflictos que atravesaron en su relación que se mantuvo intermitente durante casi 15 años, tiempo durante el que surgieron rumores de violencia por parte de Hemsworth.

“Construimos una casa y la vimos arder”, esta frase revelaría una dedicatoria para el actor de “Los Juegos del Hambre”, pues en noviembre de 2018 la mansión que la también compositora tenía en Malibú junto a su pareja fue devorada por las llamas durante los incendios en California.

Liam Hemsworth y Miley Cyrus tuvieron una relación intermitente durante más de 10 años. Foto: IG @gawalpop

La cantante recordó este mismo episodio en una reciente entrevista para el programa de radio “The Howard Stern Show”, donde reveló los motivos por los que terminó su matrimonio y dejó ver que los conflictos que tuvieron durante sus noviazgo no cesaron una vez que ya estaban casados. Además, señaló que perder su casa en el incendió la llevó a “aferrarse” a lo único que le quedaba en ese momento: Liam Hemsworth.

“En lugar de tirar hacia adelante y comenzar de nuevo, simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos Liam y yo (…) Después hubo demasiado conflicto entre nosotros y yo, cuando llego a casa, quiero tener al lado alguien que me ancle. No me gustan el drama o las peleas”, relató Cyrus y admitió que siempre sentirá un inmenso amor por su expareja.

