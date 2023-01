Miley Cyrus "destronó" a Shakira con "Flowers", la canción sobre su ex es la más escuchada en el mundo

Las listas de música internacional está siendo dominada por mujeres, pues después de que Shakira fuera la más escuchada con la "Sessions #53", ahora Miley Cyrus la "destronó" con "Flowers", un tema que al igual que la colombiana es dedicado a su ex esposo Liam Hemsworth. Los fanáticos están muy contentos de que ambas artistas tengan la oportunidad de contar sus historias por medio de una canción y que ahora se coloquen entre las más reproducidas a nivel mundial.

La cantante y actriz lanzó el pasado 13 de enero su nuevo sencillo y en menos de tres días se convirtió en lo más escuchado de la plataforma de Spotify, pues con 10 millones 975 mil 946 reproducciones, superó a la colaboración de la intérprete de "Hips don't lie" con el productor argentino Bizarrap, que hasta el momento tiene 10 millones 636 mil 235, sin embargo, el tema en el que la colombiana habla de Gerard Piqué y su novia Clara Chía, es lo más oído en español.

"Flowers" de Miley Cyrus es lo más escuchado en Spotify Foto: Captura de pantalla

Mientras en la plataforma de streaming, Cyrus, de 30 años, encabeza el Top 50 Global, en YouTube acumuló 33 millones de reproducciones en su canal, por lo que está por debajo de la "BZRP Music Sessions #53", que en tan sólo cuatro días superó las más de 125 millones de reproducciones, por lo que rápidamente se ubicó en el puesto número uno del servicio de videos de Google y rompió el récord de los temas en español más escuchados.

Miley Cyrus triunfa con su canción sobre su ex

Los fanáticos de ambas artistas están felices de que estén dominando los charts internacionales con canciones en las que hacen una especie de catarsis al revelar lo que sufrieron en sus respectivas relaciones, pues mientras Shakira le "tira" al ex jugador del Barcelona por engañarla con una joven de 22 años, Miley Cyrus supuestamente hace referencia a su relación y matrimonio con Liam Hemsworth, con el que estuvo por más de 10 años y se casó, pero no prosperó, pues tan sólo a siete meses de llegar al altar se divorciaron.

La canción de la ex estrella de Disney relata el difícil proceso de salir de una relación tóxica y priorizar el amor propio y la salud mental. Sin embargo, los fanáticos de la cantante indican que es dedicada a su ex pareja debido a que tiene muchas referencias a él, como por ejemplo, el tema "When I Was Your Man", de Bruno Mars, el cual el hermano de Chris Hemsworth ha dicho que es su favorito, entre muchas otras cosas que aparecen en la letra.

"Puedo comprarme flores a mí misma, escribir mi nombre en la arena, puedo hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entiendes, puedo llevarme a bailar a mí misma y puedo coger mi propia mano", se escucha decir a la intérprete en "Flowers", contestando así la frase de Mars en la que indica: "Espero que te compre flores, espero que te coja la mano, que te de todas sus horas". Estas estrofas han dado de qué hablar en redes sociales, por lo que ha sido retomada por muchos de sus fanáticos, quienes ya convirtieron el sencillo en un éxito.

