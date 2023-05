Jonah Hill, el actor de comedia que se transformó al bajar de peso

Jonah Hill es uno de los actores de comedia más reconocidos en Hollywood, debido a que su protagónico en la película de temática adolescente "Superbad", le dio fama mundial, sin embargo, también tiene participaciones en cintas como "Moneyball" y "El lobo de Wall Street", dos trabajos con los que ha sido nominado al Oscar. A pesar de su popularidad y su larga carrera en la industria, actualmente tiene la atención del público debido a su drástica transformación, ya que después de bajar de peso luce diferente.

Hace unos días, los paparazzis camparon al protagonista de "Amigos de armas" caminando por las calles de una localidad de California, Estados Unidos. El actor de 39 años se dejó ver con una vestimenta muy casual y desarreglada, pues tenía una larga barba y lucía su abundante cabellera, no obstante, lo que realmente dio de que hablar fue que, de acuerdo a usuarios de redes sociales, está muy delgado, por lo que algunos de sus fanáticos se comenzaron a preocupar por su estado de salud.

Así fue la transformación de Jonah Hill tras bajar de peso

Hill comenzó su carrera cuando tenía 21 años luciendo un físico robusto, que mantuvo por un par de décadas, sin embargo, hace unos años, el actor decidió darle un cambio radical a su vida, y comenzó a bajar de peso con un régimen dietético yuna rutina de ejercicio. El protagonista de "Super cool" hizo el documental “Stutz” en 2022 para la plataforma de Netflix, en donde se sinceró y reveló las inseguridades que tenía debido a sus cuerpo, por lo que ahora había comenzado a trabajar en su aspecto.

“Cuando era un niño, el ejercicio y la dieta se me presentaban como ese marco que me recordaba que yo no me veo como supuestamente debería. Ahora el ejercicio y la dieta se me presentaron como parte importante de la salud mental. Ojalá siempre hubiera sido así”, destacó en el documental Jonah, quien también indicó que a pesar de que tomó terapia psicológica y había alcanzado el objetivo de perder peso, todavía sentía la sensación de que no era aceptado por la sociedad.

El actor, de 39 años, no desistió de su proceso terapéutico y después comenzó a sentirse más cómodo con su cuerpo, por lo que desde hace algún tiempo se ha dejado ver más delgado. No obstante, las recientes fotografías han preocupado a sus fanáticos, por lo que personas cercanas a la celebridad de Hollywood han salido a desmentir que tenga una enfermedad o un padecimiento, por el contrario su transformación se debe a su dieta y rutinas de ejercicio, así como fuertes jornadas de practicas de surf en las playas de California.

