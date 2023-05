Meg Ryan, la reina de las comedias románticas, luce irreconocible a los 61 años de edad

La actriz Meg Ryan, quien fue la reina de las comedias románticas en los años 90, se volvió tendencias en los últimos días debido a su sorprendente transformación, ya que a sus 61 años luce irreconosible. La artista reapareció ante las cámaras para darle apoyo a su amigo Michael J. Fox, quien acaba de estrenar un documental autobiográfico, sin embargo, dio mucho de qué hablar debido a que muchas personas en redes sociales afirman que no queda rastro de lo que fue hace un par de décadas.

La protagonista de películas como "Un ángel enamorado", "Top Gun" y "Cuando Harry conoció a Sally" había estado alejada de las cámaras por alrededor de 6 meses, sin embargo, llegó a la presentación del documental “Still”, en donde la estrella de "Volver al futuro" habla de su carrera en Hollywood, pero también muestra su intensa batalla contra el Parkinson, padecimiento por el que se retiró del medio artístico.

Así fue la transformación de Meg Ryan a los 61 años

La actriz llegó a la presentación en el Alice Tully Hall del Lincoln Center, en la cual se dio un primer vistazo del documental que será transmitido en Apple TV. Meg se reunió con sus amigos, Bill Murray y Elvis Costello, así como el propio Michael J. Fox, con el que se tomó un par de fotos que ahora se han apoderado de las redes sociales debido a que muchos resaltan su transformación, ya que no luce como cuando era protagonista de películas románticas.

En las fotografías se observa a Meg Ryan luciendo una tez mucho más tersa y sin ninguna arruga, sin embargo, también presentaba unos pómulos más hinchados, los cuales hacían que fuera irreconocible por sus fanáticos, quienes quedaron sorprendidos al ver su nueva imagen, por lo que en redes sociales está siendo tema de conversación, pues la actriz hace un par de décadas era considerada una de las mujeres más bellas del espectáculo en Hollywood, por eso era parte de la mayoría de comedias románticas.

Desde hace algunos años la transformación de Ryan ha sido tema de conversación, no obstante, la actriz, de 61 años, ha negado que se haya sometido a algún tratamiento estético. En una entrevista para la revista Porter en 2015, la protagonista de "French Kiss" y "Tienes un e-mail" habló sobre las especulaciones acerca de sus cambios físicos, sin embargo, aseguró que no tiene interés de lo que opinen sobre ella: "Hay mucho odio en el mundo de hoy. Es tan fácil juzgar. Imagina ser un hater, qué estúpido".

En tanto, algunos expertos han especulado sobre los tratamientos a los que se podría haber sometido la estrella de la pantalla grande. En 2016, el cirujano plástico Mark Youssef hizo un análisis sobre el rostro de la actriz que apareció en 'Hollywood Life' y destacó que creía que tenía "demasiadas" alteraciones en la cara."Lo más obvio que se ha hecho es algún tipo de relleno o transferencia de grasa en la mejilla. Definitivamente, es demasiado su mejilla es demasiado grande y llena. Cuando sonríe, todo ese relleno se mueve hacia arriba y hace que sus ojos se vean más pequeños", expresó.

