FOTOS | Tunden a V de BTS por lucir supuesto collar de pareja con Jennie de BLACKPINK

Pese a que no se ha confirmado la relación entre los cantantes V de BTS y Jennie de BLACKPINK, lo cierto es que ambos han recibido toda clase de malos comentarios en redes sociales, pues algunos internautas afirman que realmente son pareja y no temen en mostrar su amor.

¿Por qué tunden a V de BTS los internautas coreanos?

Mientras que la rapera de la girlband es atacada por fans de BTS en Instagram, el cantante de los Bangtan Boys es criticado por usar accesorios y ropa igual a los de la intérprete de "SOLO". De acuerdo con Korean People News, usuarios surcoreanos están muy disgustados con las noticias de la pareja y no soportan la idea de que podrían ser novios.

Sin embargo, están seguros de que están en una relación y acusan a V de BTS de ser un "narcisista" que no teme compartir su supuesta relación con Jennie de BLACKPINK. "V está enamorado de su relación con Jennie. Siempre ha actuado como si fuera genial. Su narcisismo es severo", "¿Por qué los dos no pueden soltar sus artículos de pareja...?", "Lo que es aún más divertido es que él siempre actúa así y sus fans siempre fingen que no saben" y "Si está yendo tan lejos, ¿qué pasará con los fans que lo protegieron y negaron esta relación?", fueron las reacciones de los internautas coreanos.

(Créditos: Korean People News)

¿V de BTS realmente sale con Jennie de BLACKPINK?

En Corea del Sur, es mal visto que los ídolos de K-Pop tengan pareja, pues consideran que es una "traición" para los fans, ya que ellos hacen cualquier cosa para apoyarlos comprando su mercancía y llenando sus conciertos. Sin embargo, la mayoría de los seguidores internacionales están de acuerdo con que tengan una relación y vivan su vida.

A pesar de que sus agencias no han confirmado que sean novios, tampoco han desmentido nada y la YG Entertainment informó que tomaría acciones legares contra quién filtró el video el video donde aparece Jennie junto a un hombre, quien aseguran es Taehyung.

PAL