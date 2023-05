VIDEO | Itatí Cantoral dice estar dispuesta a interpretar a Thalía en caso de que haga su bioserie, así la imitó

En una era donde los grandes artistas han popularizado llevar su vida a la pantalla chica a través de las conocidas bioseries, es natural que se les pregunte si desean hacerlo a aquellos que faltan. Una de ellas es Thalía, quien en caso de hacerlo ya tendría una actriz de renombre que aceptaría el papel protagónico: Itatí Cantoral.

Durante una rueda de prensa, donde habló de la obra de teatro en la que participará a lado del actor Álvaro Guerrero, "Testosterona", se mostró feliz con al idea de poder encarnar a su comadre: "Imagínate, me encantaría. Imagínate, la vida de Thalía es padrísima. Voy a empezar a practicar, Álvarito: 'Amor a la mexicana'. Ok, mi amor, exacto, él es mi Tommy Mottola (esposo de la cantante), vamos a practicar", dijo ante los medios de comunicación.

Itatí Cantoral niega separación entre Thalía y Tommy Mottola

Al ser Thalía su amiga, fue natural que la prensa rosa cuestionara a Itatí Cantoral sobre la supuesta separación entre la intérprete de "Amor a la mexicana" y Tommy Mottola, considerados una de las parejas más estables del mundo del espectáculo; el pasado 2 de diciembre cumplieron 22 años de matrimonio.

El empresario fue acusado de haber engañado a la artista mexicana con la modelo peruana, Leslie Shaw, por lo que las especulaciones de un divorcio no han parado. Sin embargo, su famosa amiga declaró que todas las noticias sobre que el matrimonio de la intérprete de 51 años y el empresario de 74 está en peligro, son totalmente falsas.

Thalía y Tommy Mottola cumplieron 22 años de casados (Foto: Archivo | AFP)

“No, de verdad está sumamente feliz y no sé por qué hay rumores sobre ella, pero ahora sí que son rumores”, dijo la reconocida villana de telenovelas durante su más reciente encuentro con la prensa.

Asimismo, Cantoral externó que Thalía no ha fingido sobre su estabilidad amorosa. "Es una mujer muy plena, es una mujer muy feliz y justamente cuando me fui a desayunar con ella la vi bajando de ese carrazo, pero tan guapa, porque aparte de lejos parecía 20 años, se ve super bonita, hay cosas que no se pueden fingir, y una de ellas es la felicidad", expuso.

