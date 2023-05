VIDEO | Peso Pluma se emociona como niño al recibir de regalo una cuchara de oro que se utiliza para un especial vicio

Como un niño con juguete nuevo, es como se aprecia en un video la emoción de Peso Pluma al recibir un regalo, pero cuando revisa la utilidad del curioso objeto su sonrisa y carcajadas se disparan, pues según comentarios de la grabación disponible en TikTok, la cucharita que le obsequiaron se utiliza para llevar a cabo actos nocivos para la salud.

Peso Pluma, es un famoso cantante de “corridos tumbados” o “corridos bélicos”, su éxito aumentó este 2023 tras volverse populares canciones como “Ella baila sola” un dueto que hizo con Eslabón Armado, también otras más con Natanael Cano como “PRC” y “AMG”. Ahora el llamado “Doble P” brilla desde las primeras posiciones de afamadas listas nacionales e internacionales y es apoyado por millones de personas, aunque en redes sociales también recibe algunas críticas.

Algunas de las cosas que dejaron al descubierto los internautas que vieron el video, es que la “cucharita” que le dieron a Peso Pluma es para portar cocaína, droga con la que ha sido vinculado en más de una ocasión, aunque Hassan Emilio Kabande Laija no ha dado a conocer o aceptado que tenga alguna adicción a esta sustancia.

Los comentarios del video:

“Le regalaron una cuchara de oro para su polvito jaja”

“Se ve que le encanta el perico”

“La gente pensando que es de decoración y es pal perico”

La reacción de la gente. Captura de pantalla

No es la primera vez que salen a la luz imágenes en la que presuntamente está bajo los efectos de drogas, en una ocasión se viralizó un audiovisual en donde se aprecia que Peso Pluma entra al camerino tras estar en el redondel de un palenque, ahí menciona que falló el audio, pero lo que más llamó la atención es que sus caras y gestos eran demasiado expresivos, por lo que algunas personas notaron que algo raro pasaba y podrían ser consecuencias de las drogas.

Peso Pluma ha sido ligado con las adicciones. IG/doblep

Aunque los malos comentarios parecen no importarle a Peso Pluma, quien ha dicho que él solo se dedica a cantar y que no le gusta estar envuelto en chismes o dimes y diretes, frase que también la ofreció a todos aquellos que pensaban que había una enemistad con Pedro Tovar, vocalista de Eslabón Armado y autor de la canción “Ella baila sola”, quien semanas antes mencionó que no había recibido los créditos necesarios por el tema y que solo volteaban a ver al “Doble P”, cuando la letra era de él.

