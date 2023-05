Confirman que Luis Miguel no deja que sus empleados lo vean a la cara, esto dice su contrato

Luis Miguel podría tener una de las giras más exitosas en el año, pues tan sólo en su preventa se agotaron las fechas y tuvo que abrir más presentaciones por lo menos en la Ciudad de México. Sin embargo, a la par de esta situación recientemente un periodista reveló que el mito sobre que los empleados de "El Sol de México" no pueden verlo a la cara, es real y que esto está en su contrato, por lo que dio a conocer algunos detalles al respecto.

El intérprete de "La incondicional" es muy hermético sobre varias situaciones de su vida, como por ejemplo sus relaciones sentimentales con personalidades como Paloma Cuevas, quien presuntamente es su novia, así como su dinámica de trabajo con los empleados; por esa razón hay varias especulaciones al respecto. Hace unos años se dio a conocer que el cantante, de 53 años de edad, no permitía que las personas que colaboraran con él lo miraran, algo que en aquel momento se creyó descabellado.

Luis Miguel es muy hermético sobre su vida Foto: Especial

Luis Miguel no deja que los empleados lo miren

Ahora se sabe que esta situación no es un invento de los usuarios de las redes sociales, ya que Jorge Ria, un reconocido periodista argentino, entrevistó a trabajadores y asistentes de Luis Miguel que colaboraron con él durante la grabación de la publicidad de una marca de agua mineral en 2018. “El mito de que no lo pueden mirar a la cara a Luis Miguel es verdad, está por contrato”, aseguró el especialista de espectáculos, el cual indicó que está estipulado en un documento.

No es el único que ha hablado sobre el tema, ya que también en España, una trabajadora dijo al reconocido programa ‘Sálvame’ que cuando estaban de frente al "Luismi" tenían que mirar hacía la pared. "Nadie podía mirarlo, porque no le gustaba. Era llegar y todos se tenían que voltear hacia la pared", afirmó y agregó que "todos debían firmar un contrato de confidencialidad".

Además Luis Miguel solicitaba que, cuando alguien lo viera por un pasillo, se tenía que dar la vuelta: "No lo podías mirar a los ojos", explicaron otros ex colaboradores que trabajaron con él hace algunos años. Con estas declaraciones, se podría confirmar que el intérprete de "La chica del bikini azul" tiene actitudes extrañas con sus empleados, con los que no tiene mucho contacto debido a que lo tienen que evitar lo más posible y sólo cumplir con sus exigencias.

Luis Miguel está en uno de sus mejores momentos Foto: Especial

En tanto, a pesar de los rumores, el cantante se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues además de que próximamente dará inicio con su gira "Luis Miguel Tout 2023" en varias ciudades de América Latina, Estados Unidos y México; en estos momentos está saliendo con Paloma Cuevas, del que se presume está muy enamorado, ya que convive con sus dos hijas y hasta fuentes cercanas han dicho que planea casarse.

