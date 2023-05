El vínculo familiar entre Luis Miguel y Alfredo Adame del que pocos hablan

El mundo del espectáculo hay varios famosos que están relacionados debido a sus vínculos familiares, aunque hay algunos que son muy conocidos como las destacadas dinastías de la farándula, hay otros nexos de los que pocos hablan, como es el caso de Luis Miguel y Alfredo Adame, dos personajes que al parecer no han coincidido en algún trabajo, pero que tienen lazos debido a las personas con las que decidieron tener a sus hijos.

"El Sol de México" es un destacado cantante que desde que era niño trabajó en la música, por lo que ahora a sus 53 años goza de mucha popularidad, por lo que su gira "Luis Miguel Tour 2023" promete ser un éxito en taquilla con todas las localidades agotadas. En tanto, Adame fue conductor de los programas más importantes de la televisión como Hoy y Viva la mañana, así como galán de melodramas como "Retrato de familia", no obstante, actualmente se ha caracterizado por sus polémicas y constantes peleas.

¿Cuál es el vínculo entre Luis Miguel y Alfredo Adame?

Aunque las celebridades parece que no tienen ningún vínculo, la realidad es que están relacionados debido a las familias de las madres de sus hijos. El cantante de "La incondicional" tuvo un breve romance con Stephanie Salas, quien es primogénita de Sylvia Pasquel, que a su vez es media hermana de Mary Paz Banquells, exesposa de Alfredo Adame. Es así como el intérprete y el actor tiene una conexión de la que pocos saben debido a que casi nadie habla al respecto, ya que por lo que se conoce no tuvieron contacto.

Mary Paz Banquells es tía de Stephanie Salas Foto: Especial

Luis Miguel y Stephanie Salas tuvieron un fugaz romance en los años 80, a pesar de que fue muy breve tuvieron una hija, Michelle, a la que no procuró el cantante cuando era niña; no fue hasta que era adolescente que el intérprete de "La Bikina" y "Has que me olvides" reconoció que era su primogénita, por lo que comenzó un acercamiento, sin embargo, se volvieron a distanciar cuando el artista expuso sus intimidades en su serie de Netflix. Muchas personas cercanas al "Sol de México" han afirmado que sí habla con la modelo y que hasta ya le presentó a su novia Paloma Cuevas.

En tanto, en 1992, Alfredo Adame se casó con la artista Mary Paz Banquells, quien es hija de Rafael Banquells, galán del Cine de Oro y padre de la Sylvia Pasquel. La pareja tuvo a sus hijos Diego, Sebastián y Alejandro, y aunque en las cámaras aparentaban ser una familia muy feliz, la también actriz reconoció que el ex conductor la maltrató y que la alejó de su familia de la cual siempre hablaba mal, por lo que en 2017 se divorciaron,

Aparentemente, Luis Miguel y Alfredo Adame nunca han tenido una interacción, ya que "El Sol de México" nunca fue novio oficial de Salas por lo que no convivió con su familia. Además, el ex presentador de televisión y histrión comenzó una relación formal con Mary Paz hasta los años 90, y como dijo la actriz, su entonces esposo no la dejaba estar con sus consanguíneos, incluida sus media hermana, con la que tiene una excelente relación actualmente.

Michelle Salas es hija de Luis Miguel y bisnieta de Silvia Pinal Foto: Especial

