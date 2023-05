“Me contó León Larregui”: Martha Higareda revela que sirvió de inspiración para este éxito de “Zoé”

Durante las últimas horas el nombre de Martha Higareda se ha mantenido en la cima de las listas de tendencias en redes sociales debido a que se hizo viral una de sus increíbles anécdotas por las que ha sido tachada de “mitómana” pues en esta ocasión la talentosa actriz señaló que ella fue la musa en la que se inspiró León Larregui para escribir uno de los más grandes éxitos de “Zoé”, por lo que, como era de esperarse, en plataformas digitales se generaron todo tipo de reacciones.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que estas declaraciones de Martha Higareda no son recientes pues fue en 2017 cuando ella misma contó esta anécdota durante una entrevista “al volante” con “El Escorpión Dorado”, el famoso personaje que encarna Alex Montiel y durante la charla hablaron sobre “Amar te duele”, la icónica película que lanzó a la fama a la talentosa actriz gracias a su personaje de “Renata”.

A propósito de “Amar te duele”, Martha Higareda aprovechó para poner “Soñé”, un éxito de “Zoé” que formó parte del soundtrack de la mencionada producción y fue aquí donde contó visiblemente emocionada que el propio León Larregui le confesó que se inspiró en ella para escribir dicho tema.

Cabe mencionar que, para darle credibilidad a su historia, Martha Higareda señaló que los integrantes de “Zoé” tuvieron acceso a la película mucho antes de que fuera estrenada precisamente para que pudieran hacer dicho tema con el que formaron parte del soundtrack de dicha cinta, la cual, fue todo un éxito y sigue siendo recordada como uno de los mejores trabajos de la actriz nacida en Villahermosa, Tabasco.

“Quiero contar algo de esto (de la canción “Soñé"), “Zoé” vio la película e inspirado en la película, me acuerdo que me contó León (Larregui), me dijo, me inspiró muchísimo y escribí esta canción para la película, (fui su musa) solo para esta canción”, fueron las palabras de Martha Higareda durante una entrevista con “El Escorpión Dorado”.

Como se dijo antes, esta nueva anécdota de Martha Higareda generó todo tipo de reacciones en redes sociales pues, aunque una gran cantidad de internautas consideraron que esta historia es la que más credibilidad tiene de las que ha contado, la actriz no se salvó de las críticas y hasta de las burlas.

¿Por qué nadie cree las historias de Martha Higareda?

Al principio de esta nota se dijo que Martha Higareda ha sido tachada de “mitómana” y esto se debe a que ha contado diferentes historias que resultan sumamente difíciles de creer pues para empezar aseguró que comenzó a hablar desde que tenía cuatro años, además, aseguró que su abuelito vio un extraterrestre muerto y por si fuera poco señaló que rechazó varios proyectos en Hollywood por hacer “No Manches Frida”, entre muchas otras anécdotas que simplemente resultan increíbles.

Martha Higareda fue tachada de "mitómana" en redes sociales gracias a sus anécdotas. Foto: Especial

Ante dicha situación, se han dividido las opiniones en redes sociales y la actriz ha asegurado que cada quien es libre de contar sus anécdotas y de la misma manera, quien las escucha es libre de creerlas o no, por lo que dejó ver que no se tomará el tiempo de demostrar que lo que ha contado es real.

