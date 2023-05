Martha Higareda tiene los 3 minivestidos más deseados para esta temporada primaveral

En recientes fechas Martha Higareda se volvió tendencia en las redes sociales, pero no por algún proyecto cinematográfico o algún capítulo de su podcast "Infinitos", sino por las declaraciones inverosímiles que soltó a diestra y siniestra sobre su vida personal. Aunque esto no es nuevo parece que ahora sí los internautas no la perdonaron y hasta en meme la convirtieron.

Sin embargo, se diga lo que se diga sobre ella, nadie puede negar que es una de las actrices más destacadas que ha llegado a lo más alto gracias a su constante trabajo y constancia. De igual manera, su belleza y cincelado físico ha servido de inspiración para muchas, además de su buen gusto a la hora de elegir una prenda.

Al igual que muchas celebridades que adoptan una postura de modelo, desde sus redes sociales, Martha Higareda se ha convertido prácticamente en un referente de la moda. Ahora, en esta temporada de primavera, no ha dudado en sacar los minivestidos que tenía guardados en el closet para lucirlos como toda una princesa.

Martha Higareda y sus minivestidos de temporada

En el año de 1983 Villahermosa, Tabasco, vio nacer a Martha Higareda en el seno de una familia de artistas: su madre es la actriz Martha Cervantes y su padre el pintor José Luis Higareda. Desde muy temprana edad parecía que el mundo del espectáculo le llamaba la atención debido a que participó en concursos de declamación y danza folklórica. Al notar esto, sus padres canalizaron sus habilidades a través de clases de actuación, jazz y flamenco.

A la edad de 14 años se mudó a la Ciudad de México para alcanzar su sueño de convertirse en una reconocida actriz, algo que consiguió en el año 1999 cuando tuvo la oportunidad de conducir el programa "Zapping Zone" y posteriormente aparecer en telenovelas como "Carita de Ángel" y "Cara o cruz". Desde entonces su fama comenzó a subir como la espuma con lo que llamó la atención de los productores, quienes la invitaron a participar en más proyectos.

Martha Higareda en sus últimas vacaciones (Foto: IG @marthahigareda)

Al ser toda una celebridad era natural que se mantuviera activa en las redes sociales, donde es una de las favoritas porque no para de trabajar, además de tener un concepto muy diferente de la vida. Esto le ha permitido tener un acercamiento mayor con sus fans a quienes les brida algunos consejos que le han servido a ella.

Martha Higareda con su vestido para una cena formal (Foto: IG @marthahigareda)

Sin embargo, también le ha dado la solución a muchas de sus seguidoras en aquellas ocasiones en las que no saber qué ponerse para un evento. En este caso y para esta temporada ofreció la solución: minivestidos. En este caso su colección consta de 3 modelos bastante coquetos para esta temporada primaveral.

Martha Higareda frente al Capitolio en EU (Foto: IG @marthahigareda)

El primero es de estampado floreado que bien puede ser utilizado en la playa. En el caso de Martha Higareda lo combinó con unas sandalias para sentirse aún más fresca. El segundo es uno rojo, más formal, como para una cena o evento relevante. El último también lo utilizó para vacacionar, además de que el corte es más juvenil y hará lucir excelente a cualquiera que se lo ponga.

