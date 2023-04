Preferí hacer “No Manches Frida” que trabajar con Robert Pattinson: Martha Higareda

“No Manches Frida” es una de las películas más recordadas en la trayectoria cinematográfica de la actriz, productora y directora Martha Higareda, pero para realizarla tuvo que hacer un fuerte sacrificio.

En declaraciones hechas en El Heraldo Podcast, la protagonista de “Fuga de Reinas” recordó que, justo cuando iba a iniciar el rodaje de la cinta en la que compartió créditos con Omar Chaparro, le ofrecieron un proyecto junto al actor estadounidense Robert Pattinson.

“En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson, que últimamente su carrera ha dado un giro impresionante, es muy buen actor, y que yo, en ese momento porque iba a hacer ‘No Manches Frida’, no la hice”, reveló la actriz.

Aunque saltó a la fama por su participación en la saga “Crepúsculo”, Robert Pattinson ha luchado por forjarse una carrera sólida colaborando con cineastas de culto de la talla de David Cronenberg, Robert Eggers y Anton Corbijn, entre otros.

“Me acuerdo que mi agente me dijo ‘¡cómo es posible! Esto es un proyecto, va a estar increíble, cómo no lo vas a hacer’. Y yo porque es que me gusta mucho hacer películas en mi país.

“En aquel momento me metió la onda como de ‘no, te puedes arrepentir de esto’, pero al final yo creo que todos los caminos son perfectos, te llevan a donde tienes que estar y, además, me encanta ‘No Manches Frida’”, destacó Higareda.

“Fuga de reinas”, cinta que se ha convertido en un hit instantáneo en lugares como Turquía, se encuentra disponible en Netflix.

