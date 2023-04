Martha Higareda asegura que "sueña en inglés" cuando está en el extranjero y divide las redes

Martha Higareda se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de que asegurara domina bastante bien el idioma inglés, y de hecho, cuando está en otro país, es capaz de pensar en el idioma sin ninguna clase de problemas, lo que le facilita conversaciones, etcétera. Pero hubo una frase que definitivamente encendió los ánimos.

"Yo dependiendo con quién hablo, ahorita pienso en español, pero si estoy allá y estoy con alguien que habla inglés, cambió el switch, y en la noche sueño más en inglés si estoy allá, y si estoy acá sueño con subtítulos", dijo la actriz mexicana entre risas en entrevista con Gaby Meza.

Crédito: Instagram / @marthahigareda

A través de las redes sociales, usuarios la tundieron por sus dichos, los que consideraron irreales; sin embargo, hubo gente que la defendió, y aseguraron que les pasaba exactamente lo mismo con los diferentes idiomas que estudian a lo largo de su vida, pues se vuelve una costumbre.

"No es algo para ridiculizarla. Es verdad (aunque suene tonto para algunos). Tus pensamientos y sueños se ven afectados por que idioma has estado hablando recientemente", fue uno de los comentarios que aparecieron en las redes sociales.

"Soy ingeniera lingüista y aprovecho el espacio para darle la razón a la señorita Higareda. Recuerda que todos los procesos cognitivos como el lenguaje dependen del entorno", comentó otro de los usuarios.

Crédito: Instagram / @marthahigareda

También publicaron algunos testimonios de personas que vivieron lo mismo: "La 1ª vez q soñé en inglés tenía 12 años, mi profe decía q es cuando ya alcanzaste una apropiación de la segunda lengua , llegaste a otro nivel de entendimiento. Después de 2 años de estudiar Alemán tmb soñe . Y no se si es la explicación correcta , pero es hermoso", fue el comentario de @anapauTPichardo.

"No depende de dónde estés en términos geográficos sino de con quién hayas interactuado durante el día y si has hablado más en español o en inglés. He soñado en inglés estando en Costa Rica, por ejemplo, pero porque había pasado todo el día como traductor de unos gringos", publicó @jorchinalabama.

"Jaja es real a mi también me pasa porque por trabajo me concentro y empieza tu mente a volar en inglés. No es sangronacion, es real si vas de turista es muy distinto porque no vas con la idea de hablar todo el tiempo en inglés. De trabajo o si tienes una vida allá, es diferente", continuaron las defensas a Martha Higareda.

Crédito: Instagram / @marthahigareda

La actriz hasta el momento no ha dicho nada más al respecto, y continúa tranquilamente con su gira de promoción, En fechas recientes fue invitada a la alfombra roja de los Premios Platino. Ella realmente domina el idioma, hay decenas de videos de entrevistas que ha dado únicamente en ese idioma.

