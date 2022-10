Martha Higareda: 7 FOTOS que demuestran que es la mexicana más bella en Hollywood

Martha Higareda es una de las mexicanas que está triunfando en Estados Unidos, la originaria de Villahermosa, Tabasco ha trabajado constantemente desde su adolescencia y ahora goza de los frutos que ha cosechado, pero las cosas no paran ahí, porque además de disfrutar de su éxito, también continúa en la búsqueda de nuevos proyectos, pero ahora desde producciones en Hollywood.

La estrella de 39 años ha participado en películas nacionales y ahora busca el sueño americano, algunos de los proyectos más importantes de los que ha formado parte son “Sin memoria” (2010), “Te presento a Laura” (2010), “Lies in Plain Sight” (2010), “CSI: Miami” (2011), “Mariachi Gringo” (2012), “Go for Sisters” (2013), “Hawaii Five-0” (2013) y “The List (2013)”, además de “No manches Frida” (2016), “3 idiotas” (2017) “Queen of the South” (2018), “Altered Carbon” (2018-20), por mencionar algunos.

IG/marthahigaredaoficial

Más sobre Martha Higareda

Nació el 24 de agosto de 1983, es hija del pintor José Luis Higareda y de la actriz Martha Cervantes, de quienes fue heredado su gusto por diversas disciplinas

Desde que tenía 14 años se fue a vivir a Ciudad de México con el objetivo de hacer una carrera en actuación, pero sin descuidar otros estudios.

Fue en 1999 cuando tuvo su debut en televisión como conductora del programa de Disney Channel “Zapping Zone” y también tuvo oportunidad de trabajo en las telenovelas mexicanas “Carita de ángel” y “Cara o Cruz”.

Incursionó en el cine en 2002 bajo el trabajo de Alfonso Herrera y Luis Fernando Peña, en la cinta “Amar te duele”, del director Francisco Sariñana, proyecto que la lanzó al estrellato y la convirtió en uno de los rostros más conocidos en México.

Martha Higareda estuvo casada con el también actor Cory Brusseau, entre 2016 y 2019. Después fue pareja del diseñador David Korins (2019) y actualmente sostiene una relación con Lewis Howes.

