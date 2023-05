Mariazel presume el look perfecto para primavera con minishort blanco y blusa de flores

Las celebridades se han convertido en fuente de inspiración para los fanáticos que buscan en sus atuendos las mejores tendencias, entre las famosas favoritas destaca Mariazel. El estilo de la conductora se caracteriza por ser romántico y lleno de color, ideal para primavera y verano, ejemplo de ello es el minishort y blusa de flores que lució recientemente.

Quien fuera una de las participantes favoritas de “Me Caigo de Risa” se ha ganado el corazón del público gracias a su indudable talento ante las cámaras, sentido del humor y arrolladora belleza que presume con sus atuendos en redes sociales, donde sus fans no han dudado en llenarla de halagos y otros la cuestionan sobre dónde conseguir algunas de las prendas que usa.

Look elegante de Mariazel con minishort blanco y blusa azul. Foto: IG @mariazelzel

Como el más reciente con el que mostró sus mejores pasos al ritmo de la salsa con “Talento de televisión” de Willie Colón, consta de un elegante minishort blanco con cintura alta que brinda mayor comodidad y moldea aún más su escultural figura. Lo combinaron una blusa azul celeste de manga larga y escote pronunciado que lleva estampado de flores en tonos rosa y rojo, una tendencia que promete llegar con fuerza durante el verano.

Looks en minishort de Mariazel

Viajar es una de las actividades favoritas de Mariazel y también es la oportunidad perfecta para mostrar más de sus atuendos que pueden ir de lo elegante a lo casual siempre con el toque de elegancia que tanto la caracteriza. Aunque no teme experimentar con diferentes estilos y las hace suyas combinando algunos elementos que son perfectos para marcar tendencia.

Los minishorts y las minifaldas son de las prendas favoritas de la conductora, muestra de ello las fotografías que comparte en su cuenta de Instagram con sus más de 3 millones de seguidores en las que se le ve disfrutando de paradisiacos destinos tanto en México como en el extranjero, con lo que se puede decidir que la playa es su lugar deseado para relajase.

Los looks coloridos, tonos claros y estampados de flores son algunos de los elementos favoritos para los expertos en moda durante la primavera y el verano; sin embargo, el último de éstos aún genera debate en quienes consideran que se trata de un estilo de los 2000 que no debe ser retomado y aquellos que desean sumarlo a nuevos looks como parte de la tendencia Y2K.

SIGUE LEYENDO:

Mariazel sufre severas quemaduras y las muestra en redes sociales “me arde hasta la conciencia”

Mariazel: así lucía la guapa conductora hace casi 20 años

Mariazel, más bella que nunca, da lecciones de moda en coqueta minifalda rosa