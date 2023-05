Yeri Mua recordó la vez fue violada a los 17 años de edad: "Me costó demasiado aceptar...me daba vergüenza"

Sin duda alguna, una de las mujeres más polémicas en redes sociales, es la influencer Yeri Varela, mejor conocida solamente como “Yeri Mua”, la joven es originaria de Veracruz y a su corta edad ha sido protagonista de varios escándalos que la han convertido en tendencia en diversas páginas.

Recientemente, estuvo como invitada en el programa Pinky Promise, el cual es conducido por Karla Díaz integrante de JNS, ahí la joven conocida también como “La Bratz Jarocha”, habló de todo un poco, sin embargo, Yeri dejó atrás la polémica cuando habló sobre el difícil momento que vivió cuando tenía 17 años de edad y fue violada.

Durante la entrevista, Yeri de 21 años, confesó que a sus 17 años de edad fue abusada sexualmente durante una visita que hizo a la Ciudad de México con una amiga.

De acuerdo con la propia influencer jarocha, ella vino a la capital con una amiga quien a su vez la invitó a una fiesta, sin embargo, no pudieron acceder a dicho evento pues era menor de edad, sin embargo, afuera del lugar en donde se iba a llevar a cabo la celebración conocieron a unos jóvenes que las invitaron a otro lugar para divertirse.

Debido a lo anterior, ellas aceptaron ya que las invitaron a un lugar en donde el amigo de uno de los jóvenes era capitán y por lo mismo dejarían entrar a la jarocha, ahí Yeri cuenta que todo estaba increíble pues les iban a invitar todo, pero uno de los chicos estaba muy insistente con ella.

“Había un tipo que andaba como muy insistente, empecé a tomar la bebida y ya de ahí no recuerdo mucho, tengo lagunas mentales. Tenía una droga encima, no podía moverme mucho”, cuenta Yeri Mua

Luego de contar esta situación, Yeri visiblemente afectada reveló que pese a estar drogada recuerda lo que sucedió y cómo fue que llegó a un hotel con ellos y su amiga.

“Recuerdo lo que pasó en el carro, no sé si ellos mismos lo planearon (...) Estos chavos dijeron que nos iban a llevar a un lugar seguro, nos fuimos a un hotel, yo pensé que me iba a quedar con mi amiga, pero ella se fue con alguien más y uno se ofreció a llevarme a mi cuarto…me lleva, puso pornografía en la televisión y me dijo -yo no te voy a hacer nada malo, solo acuéstate y ya”. contó Yeri en Pinky Promise