Eugenio Derbez revela que su hija Aislinn se enamoró de "cualquier gañan", ¿se refería a Mauricio Ochman o Kalimba?

Una de las mujeres más bellas de la industria del entretenimiento de nuestro país, es sin duda alguna la hermosa Aislinn Derbez quien durante algunos años estuvo casada con el también actor Mauricio Ochmann, incluso ambos tienen una hija en común de nombre Kailani.

Desde su ruptura con Ochmann, a Aislinn solo se le ha conocido un novio, sin embargo, la guapa actriz antes de casarse y convertirse en madre, tuvo una larga lista de amores y esto le provocó un gran conflicto a su famoso padre, el actor y productor Eugenio Derbez quien recientemente le confesó a su hija que le hizo la vida de cuadritos en esos años.

El productor, actor y comediante Eugenio Derbez estuvo como invitado en el podcast de su famosa hija Aislinn el cual lleva por nombre “La magia del caos”, ahí entre muchas cosas, el creador de personajes como “El Lonje Moco” reveló que su hija lo hizo sufrir mucho con todos los novios que tuvo pues reveló que la madre de Kailani fue “muy enamoradiza”.

Eugenio Derbez durante su participación en “La Magia del caos” no reveló los nombres de los novios incómodos de Aislinn pero sí aseguró que algunos de ellos eran unos “gañanes”.

“Llegaba con cada gañán, no quiero decir nombres, porque ahí deben de estar, llegaban conmigo a la casa de qué onda Eugenio, yo ‘diles a tus amigos que no soy Eugenio, que me digan señor y me hablen de usted’ yo era como el chistosito de la tele me hablaban de Eugenio y me hervía la sangre”, dijo el productor a su hija