VIDEO: Desde la piscina, Yanet García se lleva todas las miradas con camisa azul

Yanet García dejó a sus fanáticos cautivados con un video en el que mostró una coqueta sesión, en la que se le ve presumiendo su curvilínea silueta en un look revelador y desde la piscina. En su cuenta oficial de Instagram, la modelo conocida como "La Chica del Clima" se lució con una fresca camisa azul con el que se llevó todas las miradas, confirmando que es una de las mujeres más bellas de las plataformas.

La conductora desde hace tiempo se deja ver en diversas plataformas digitales como una mujer provocativa y con arriesgados atuendos, y fue una de las primeras famosas mexicanas que se unió a OnlyFans, la polémica red social de contenido exclusivo, en la que de hecho se coloca como una de las más exitosas y mejor pagadas, junto a Celia Lora y la influencer regiomontana Karely Ruiz.

Yanet García enamora desde la piscina

"You know where to find me" (ya sabes donde encontrarme), fue el texto con el que García compartió las imágenes en la plataforma de Meta, en donde ha confirmado que es una de las celebridades que no teme a mostrar su figura en piezas pequeñas y ajustadas, que resultan ideales para que destaque su curvilínea silueta, sobre todo cuando se deja ver en prendas de playa o alberca.

Yanet Cristal García San Miguel, nombre completo de la modelo, ha ganado muchos seguidores en las redes sociales, como Instagram, en la que suma 14.8 millones de admiradores, con quienes presume los atuendos más coquetos, como lo dejó ver este jueves luciendo una camisa de tono azul claro, que sólo llevó con una panty negra.

En la imagen se observa a la famosa "Chica del Clima" posando para una cámara, dentro de una piscina, y luciendo un conjunto que dejó que se mojara, causando revuelo entre sus admiradores, quienes pronto la llenaron de halagadores comentarios como: "Me siento enamorado de vos mi amor platónico", "Mi amor, qué bonita estás. Como siempre", "Wow espectacular" y "Bella mujer", entre muchos otros.

Yanet conquistó la red en revelador look. Foto: IG @iamyanetgarcia

García comenzó su carrera en los medios en su natal Monterrey, Nuevo León. En el año 2013 participó en el casting de Nuestra Belleza para representar a su estado, pero aunque no tuvo suerte, en el 2015 saltó a la fama como "La chica del clima" por tener a cargo la sección meteorológica del programa "Gente Regia", un trabajo que la llevó a la televisión nacional en el programa matutino "Hoy".

Actualmente, la guapa influencer de 32 años, vive en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de nueva York, y es una de las mexicanas con más éxito en la llamada "página azul", en la que personas de todo el mundo comparten contenido, no todo de género provocativo, y por el que reciben una remuneración económica, siendo la bella mexicana una de las mejores pagadas.

La modelo presume cuerpazo. Foto: IG @iamyanetgarcia

SIGUE LEYENDO:

En body lencero y con coqueto baile, Yanet García derrocha estilo en Instagram

De espaldas, Yanet García marca tendencia con un impactante traje de baño completo