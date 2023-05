Tábata Jalil conquista en mini vestido y tacones rojos, da lecciones de moda a sus 43 años

Tábata Jalil se confirma como la reina de los looks cortos y la favorita de "Venga la Alegría" (VLA). La famosa conductora y reportera del matutino de TV Azteca compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos con las conquistó a sus fans al presumir su curvilínea y torneada figura en un mini vestido negro de estilo strapless con tacones rojos, look con el que dio lecciones de moda a sus 43 años.

La famosa presentadora es muy activa en sus redes y comparte constantemente imágenes con sus atuendos más chic, con los que derrocha estilo y se corona como la reina de estilo, sobre todo cuando se deja ver en minifalda, una prenda que la guapa comunicadora ha sabido lucir al máximo en una gran cantidad de estilos, convirtiéndola en un imperdible de su guardarropa, sin embargo, también sus trajes de baño y vestidos cortos la hacen destacar.

Tábata Jalil conquista en mini vestido negro

Jalil encantó a sus fanáticos en la red social de Meta al posar para una serie de instantáneas con un atuendo coqueto, perfecto para delinear su curvilínea silueta, y para imponer moda para la temporada de primavera-verano, época en la que suben las temperaturas y muchas buscan prendas más pequeñas, piezas con las que también se puedan sentir elegantes, como lo hizo la conductora.

Tábata enamora en mini vestido. Foto: IG @tabatajaliloficial

"Me quedo con quien me hace espacio en su #vida con la gente real y auténtica", fue la frase con la que la reportera del matutino de TV Azteca acompañó las postales en Instagram, plataforma donde la siguen 3.4 millones de fans, y en la que dejó ver este viernes la publicación para comenzar el fin de semana con el mejor estilo y looks, generado en sólo unas horas más de 19 mil "me gusta".

Tábata robó miradas en la red sociales con su look moderno en el que se lució con un mini vestido negro de estilo strapless, como se le llama a las prendas que no tienen tirantes, pieza que combinó con un cinturón para marcar la parte media de su silueta, y con zapatillas de pulsera y tacón en color rojo, logrando un look encantador con el que se confirma como una de las más bellas de la televisión.

La conductora de VLA presume sus piernas de infarto. Foto: IG @tabatajaliloficial

Tábata Concepción Jalil Fernández, de 43 años, se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana y demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucirse con estilo con looks pequeños, pues a su edad se ha coronado como la reina de las minifaldas y con el outfit que compartió en la popular plataforma de Meta demuestra que también los vestidos la hacen resaltar.

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y también de las redes sociales, en donde se luce con los mejores looks.

La presentadora derrocha estilo. Foto: IG @tabatajaliloficial

