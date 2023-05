Maribel Guardia asiste a concierto de Gloria Trevi, la cantante le dedica emotivas palabras a la mamá de Julián Figueroa

El pasado 9 de abril, inesperadamente se confirmó la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, desde entonces la vida de la costarricense no ha sido la misma, sin embargo, la también actriz ha intentado seguir adelante con su vida.

Debido a lo anterior es que Maribel Guardia poco a poco ha retomado su vida, pues regresó al trabajo en la obra de teatro “Lagunilla mi barrio”, y recientemente se le vió en un concierto en la CDMX que ofreció Gloria Trevi, ahí la cantante le dedicó unas emotivas palabras que hicieron que la costarricense rompiera en llanto.

¿Qué le dijo Gloria Trevi a Maribel Guardia?

Una de las famosas que se unió a la pena de Maribel Guardia, tras el fallecimiento de Julián Figueroa fue precisamente Gloria Trevi quien a través de sus redes sociales dedicó un hermoso mensaje a la familia del joven que falleció en su casa al sur de la CDMX.

Y es que Gloria Trevi y Maribel Guardia son grandes amigas, por lo que ésta última en compañía de su esposo Marco y su nuera Imelda asistieron al concierto de la regiomontana en el Coloso de Reforma.

Fue ahí en donde, la intérprete de “Doctor psiquiatra” hizo una pausa durante un concierto y dedicó unas emotivas palabras a Maribel Guardia, además le pidió a su público que llenaran de aplausos a su gran amiga.

“Todos ustedes son muy especiales aquí, pero hay una persona a la que yo le quiero agradecer muchísimo su presencia, con todo mi corazón. No una, varias personas que pertenecen a una familia…” comenzó a decir Gloria Trevi

La cantante continuó hablando mientras señalaba a Maribel Guardia y su familia, así mismo, Gloria Trevi recordó el difícil momento por el que la ex de Joan Sebastián junto con su familia acaban de vivir hace poco más de un mes.

“...quiero decirles que tuve la oportunidad de compartir con ellos en un momento bien difícil y cuando llegué a su casa, me abrieron las puertas y pude estar con ellos. Hablo de la familia de Maribel Guardia”, dijo Gloria Trevi

Tras estas palabras, Imelda Tuñón, la viuda de José Julián Figueroa no dudó en abrazar de inmediato a Maribel Guardia quien no pudo evitar el llanto al sentirse tan querida y admirada no solo por Gloria Trevi sino también por los miles de asistentes al concierto de su amiga.

bmz