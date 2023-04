Adamari López: este es sueldo millonario que tenía la conductora despedida de "Hoy Día"

Esta semana sorprendió la inesperada salida de Adamari López del matutino de "Hoy Día", pues la actriz y conductora dejó de ser parte de Telemundo, empresa en la que estuvo por 11 años. La noticia ha desatado una serie de información sobre los beneficios que tenía la celebridad en la compañía, como por ejemplo el sueldo millonario que recibía por estar en los proyectos de la famosa televisora estadounidense que la hizo probar una nueva faceta en su carrera.

Este 6 de abril, la cadena de televisión que transmite contenido para el público latino en Estados Unidos, publicó en un comunicado en el que aseguró que ambas partes "decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de 'Hoy Día'", asimismo indicó que no descarta volver a trabajar con la puertorriqueña en el futuro, ya que sabe que el público la quiere mucho.

Adamari López se despide de Telemundo Foto: Captura de pantalla

En tanto, Adamari López dio un emotivo mensaje al público en sus redes sociales: “Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicar que tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy Día’ a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”, dijo la actriz que se dio a conocer en México por "Amigas y Rivales", asimismo, agradeció a los televidentes dejarla ser parte de sus vida y aseguró que son parte de la suya.

¿Cuánto ganaba Adamari López como conductora de Telemundo?

Tras el anuncio, el programa de espectáculos en internet "Chisme No Like" informó que la salida de López, de 51 años, no fue de mutuo acuerdo, por lo que esa sería la razón por la que no la dejaron despedirse en vivo. Asimismo, el presentador Javier Ceriani dio a conocer el sueldo que tenía la actriz originaria de Puerto Rico, que consolidó una carrera dentro de Telemundo, pero que lamentablemente terminó mal con los nuevos directivos.

"Leí el contrato, exactamente cuánto ganaba Adamari López, con comas y los centavos. De común acuerdo no se fue, la echaron... Sé de muy buena fuente que ganaba al año, y esos se divide por 12, la cifra de 640 mil dólares (casi 12 millones de pesos mexicanos), más retroactivo, bonos, comerciales, rozaba los 840 mil dólares (15 millones de pesos)", apuntó el periodista, que también agregó que esa cantidad es una suma que se puede repartir entre más conductores.

"Pero haciendo un cálculo honesto de todas las firmas que tenía Adamari y comercializaba, yo le estimo un millón de dólares (18 millones de pesos) al año. Con ese dinero obviamente lo que van a hacer es repartirlo entre tres o cuatro conductores", resaltó el presentador, que dio a conocer que Adamari López era de las que más ganaba en el programa el cual condujo por alrededor de 10 años.

Adamari López comenzó cuando el matutino se llamaba “Un Nuevo Día”. La actriz y conductora dio a conocer desde el nacimiento de su hija hasta su ruptura con Toni Costa, asimismo hizo parte al público de su transformación física debido a que bajó más 15 kilos de peso. En tanto, los cambios se produjeron son la llegada de Sandra Smester, ex directora de contenido de Tv Azteca, pues despidió a Rodner Figueroa, Chiquibaby y Nacho Lozano; aunque se creyó que la puertorriqueña había superado esta faceta, este jueves salió de la emisión.

