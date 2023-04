VIDEO | Ángela Aguilar envía bello mensaje de cumpleaños a su hermana Aneliz

Un sencillo, pero bello mensaje fue el que envío el ícono musical Ángela Aguilar a su hermana Aneliz Aguilar por su cumpleaños, la cantante utilizó su cuenta oficial en Instagram para dar a conocer que su familia estaba de festejo, en las imágenes aparecen ambas en lo que parece una sesión fotográfica y posan juntas para la lente.

Ángela Aguilar es una de las estrellas más importantes del regional mexicano en la actualidad, mientras que Aneliz no es tan conocida en el espectáculo, pues así lo ha querido, no se dedica cantar como lo hace sus hermanos y su padre Pepe Aguilar, ella está dentro de la empresa familiar, pero en el área de difusión.

La también llamada “Princesa del regional mexicano” escribió “Te amo” junto a las imágenes en donde aparece con la celebridad que cumplió 24 años y que cabe destacar es la hija mayor del matrimonio de Pepe Aguiilar con su segunda esposa Aneliz Álvarez, con quien también tuvo a Ángela y Leonardo.

Poco conocida, pero muy importante en la empresa familiar

Aneliz Aguilar no se sube al escenario a cantar con Pepe Leonardo y Ángela Aguilar, pero no porque no tenga una bonita voz, ya que las pocas veces que ha tomado el micrófono se aprecia lo bien que lo hace, pues tienen la herencia familiar de una bella voz. Aunque la joven prefiere llevar a cabo otras actividades que son muy importantes para la empresa familiar.

La profesión que estudió fue Etertainment business management o gestión empresarial del entretenimiento en español, desarrolló sus años escolares en Estados Unidos, país en el que nació y del que es ciudadana. Aneliz también es muy activa en redes sociales actualmente tiene más de 745 mil seguidores en Instagram, en donde da a conocer algunos de los looks con los que viste diariamente, pues se consolida como un icono de moda.

Datos de Aneliz Aguilar

Ha dicho en varias ocasiones que no le interesa ser cantante.

Si ha cantado en varios conciertos junto a su padre.

Además de estar involucrada en la empresa familiar, cuando era niña deseaba tener su propio restaurante, sueño que no descarta.

Comparte algunos consejos de moda y estilo de vida a través de sus publicaciones en Instagram.

Le gusta hacer deporte y ha llegado a practicar box y natación.

Casi no se involucra en escándalos y prefiere mantener un perfil discreto.

Tiene muy buena relación con todos los integrantes de su famosa familia.

