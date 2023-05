Exatlón All Star: Lili del equipo azul es la eliminada este 30 de abril

Luego de una dura competencia en contra de Heliud, y con todos los pronósticos en contra, Liliana fue la expulsada del Exatlón All Star México. Andrés, fundido en lágrimas, se acercó para darle un fuerte abrazo, y se dijeron tiernamente que se aman; apenas en esta temporada se hicieron novios.

"Una mujer a la que vi transformarse, permitió que Exatlón operara con todo su nivel, cumplió con su misión, la de convertirse en campeona, ser parte de la historia. Toda mi gratitud, respeto y cariño para ti", dijo Rosique para despedirla.

Entre lágrimas, Lili dijo: "Mestro, buenas noches. Creo que visualice mucho este momento, y pensando en qué palabras iba a decir, me hizo recordar por qué vine, es muy diferente a lo que venía, a lo que me llevo. Yo creí que venía a ponerme en el mapa, a crecer, a darme a conocer para exponer mi pasión, mi leyenda personal o mi propósito de vida. Ahora que me voy dentro de las 10 mejores de todos los tiempos, pues me voy más que satisfecha".

Crédito: Exatlón All Star

"Me enamoré aquí, me encontré a una persona clave para llegar al campeonato. Ese tesoro no hubiera llegado sin él. Quiero decirte Andrés que hoy puse de ejemplo todo lo que me enseñaste a lo largo de estos 7 meses y sé que eso, el resto de los días que quedan aquí, harán que levanten esa segunda copa, te amo", fueron las palabras que dijo Lili para despedirse.

El competidor respondió: "Quería disfrutar competir con ella, pero no lo disfruté, sentía el miedo de que ganara y se fuera ella. Estás en la adversidad de no saber qué hacer. Tienes que tener una fuerza de voluntad y en la mente muy grande, que hoy no lo pude poner en práctica porque era algo muy distinto. Estoy feliz de verla plena, de que no se va triste. Las semanas la usaré como motivación".