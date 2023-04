Exatlón All Star: Keno Martell del equipo azul es eliminado este 23 de abril

Durante una dura competencia, Keno Martell fue eliminado del Exatlón All Star, obligándolo a abandonar sus sueños de ser el nuevo campeón de la competencia organizada por TV Azteca; fueron 11 semanas las que estuvo dentro del programa, pero ahora tendrá que salir del circuito.

"Todo mi reconocimiento, gratitud y amistad para Keno Martell. Me lo ha enseñado la vida, entre más le damos a la gente, entre más amigos hacemos, sinceros, más el universo nos encarga de darnos de vuelta. Esto solo es el cierre de un ciclo", dijo el conductor, Antonio Rosique.

"Tú sabes lo que me costó esta temporada, desde ganarme un pase, pasar la semana 1, muchas eliminaciones, el nivel, yo pensé que no existía un nivel más fuerte que la temporada 4. Me voy pleno, con la frente en alto, para mí, por esforzarme, por tener esta familia, eso vale mucho más", fueron las palabras de Martell, quien no pudo contener las lágrimas en un solo momento.

Aseguró, además, que está en duda que vuelva a Exatlón, pero si lo convencen y lo piensa por algunos días, probablemente le nazcan las ganas de volver a competir a tal nivel atlético para una temporada más, pero hasta el momento se mantendrá alejado del proyecto.

"Les quiero dar las gracias a ustedes por apoyarme, por estar al pendiente, por votar. Gocé Exatlón, me divertí más que nunca y les invito a que no se pierdan lo último, estamos en lo último. Queda lo mejor de lo mejor, escojan a sus favoritos, y apoyen al equipo azul. De corazón gracias por estar ahí todas las noches, rezando por nosotros. Los queremos mucho", fueron las palabras que dedicó Keno a sus fanáticos en las redes sociales.

Se trató de la eliminación más cerrada, posiblemente la más sorprendente y también dolorosa, al tratarse del capitán del equipo azul, y uno de los personajes más queridos de la competencia. Podría pensarse que todo estaba en sus manos, y que controlaría fácil el reto, pero fue derrotado sin piedad por Josué Méndez.

El equipo rojo ya había sufrido un fuerte golpe con el Pato Araujo eliminado hace un par de semanas, pero el equipo no se dio por vencido a pesar de la desventaja. Solamente eran cuatro competidores contra siete del equipo azul, pero ahora lograron acortar esa distancia con mucha madurez. Ya solo le quedan 5 competidores al azul, y podrían seguir bajando.

En el programa únicamente quedan los siguientes competidores: Marysol Cortés, Andrés Fierro, Liliana Hernández, David Juárez, Evelyn Guijarro; Koke Guerrero; Josué Menéndez, Heliud Pulido, Mati Álvarez y Nataly Gutiérrez. El siguiente domingo habrá un eliminado nuevo.

