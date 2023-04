VIDEO | Con baile borracho e insultos, Eduin Caz responde a las críticas por coreografía en vivo de "Se fue la pantera"

Grupo Firme ganó popularidad rápidamente en la industria y se ganaron el corazón del público con su música, sin embargo, la polémica continúa como parte de su carrera y de su vocalista, Eduin Caz, quien esta vez respondió en estado de ebriedad y con insultos a las críticas que recibió por la coreografía de su último concierto.

Como parte de algunos cambios a sus presentaciones, Eduin Caz realizó una coreografía mientras cantaba “Se fue la pantera” que lanzó en colaboración con Grupo Recluta, uno de los pocos corridos que tiene la agrupación. Aunque no lo hizo en solitario, pues se hizo acompañar de un grupo de bailarines que lucieron trajes brillantes en tonos dorados.

Desde hace un tiempo la agrupación anunció que incorporaría baile y coreografías a sus conciertos, pero todo indica que no fue del agrado del público ya que las críticas y los memes fueron parte de la respuesta en redes sociales por parte de los internautas pese a que algunos no dudaron en externar su apoyo al cantante.

Eduin Caz responde

El intérprete de “Ya supérame” no ha dudado en responder a la ola de crítica que ha recibido por sus bailes sobre el escenario, esta vez compartió un video en el que se le ve bebiendo directamente de la botella mientras realiza algunos pasos al estilo de Michael Jackson, incluso, en algún momento estuvo a punto de perder el equilibrio.

“Sacando la nueva coreografía del siguiente corrido. Por cierto, me la pel**”, es el mensaje con el que acompañó otra de sus historias de Instagram y con el que respondió a los comentarios negativos que ha recibido por sus presentaciones, como la más reciente con un baile subido de tono sobre el escenario.

Eduin Caz responde a críticas por su coreografía. Foto: IG @eduincaz

“No me imagino la cara del público”, "Que hermosa interpretación, esperamos no se vuelva a repetir”, “Me hizo recordar a las coreografías que hacía en el cole”, “El pantera se vuelve a morir si ve esto”, “Alguien dígame si es verdad o no, porque si lo es Chalino y Valentín se han de estar revolcando”, y “Quién le dijo que era buena idea”, fueron algunos de los mensajes que recibió por su coreografía.

