“Exatlón All Star”: Omar Esparza es eliminado de la competencia

La competencia avanza en “Exatlón All Star” y ambos equipos están dispuestos a todo para que ninguno de sus integrantes abandone el reality show, tal y como sucedió en el duelo de este domingo 5 de marzo donde el esfuerzo de Omar Esparza fue aplaudido por el público, pero no suficiente para que conservara su lugar y se convirtió en el nuevo eliminado.

La nueva temporada del programa reúne a los mejores atletas que participaron en el pasado, por ello, se espera que la contienda sea más feroz al demostrar su talento en cada uno de los circuitos. Como ocurrió este domingo, donde todos los hombres, según lo mostrado en el avance, eran quienes se encontraban en riesgo de salir.

Omar Esparza perdió en el encuentro con Keno Martell. Foto: IG @exatlonmx

Durante esta semana se jugaron las primeras dos batallas por la supervivencia, donde el equipo azul dominó las pruebas. Aunque los rojos decidieron no quedarse atrás y para el segundo encuentro se colocaron al frente, pero no sucedió lo mismo durante el reto de eliminación donde Lino Muñoz y Omar Esparza lucharon por su permanencia, siendo el primero quien obtuvo los créditos.

Eliminado de “Exatlón All Star”

Omar Esparza se sumó este 5 de marzo a la lista de eliminados en la que también se encuentran atletas con Dan Noyola, Natalia Brito y Valeria Paryén, esto luego de perder, primero, contra ?????? ???????? ???????????????? de su mimo equipo y en un siguiente encuentro con Keno Martell, elegido por los azules.

“Familia roja, soy el eliminado de esta semana. La verdad me voy triste porque no estoy en la competencia, pero me voy tranquilo de mi entrega, de haber pertenecido a un gran equipo (…) Pronto nos vemos, estaremos en contacto con ustedes”, fueron las palabras del exfutbolista al dejar el reality show y agradeció las muestras de cariño del público.

Los comentarios no se hicieron esperar y a través de redes sociales los fanáticos externaron su total apoyo a Omar Esparza, destacando su esfuerzo en la competencia. Mientras tanto, algunos seguidores y cuentas de spoilers han señalado que el siguiente en ser eliminado podría ser Lino Muñoz ya que era quien estaba en la quiniela para dejar “Exatlón All Star”.

