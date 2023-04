Respira muy profundo antes de ver el rotundo cambio de look de Yailin La Más Viral

Yailin La Más Viral es una de las jóvenes cantante e influencer que se hizo conocida por haber tenido un polémico romance con el exitoso cantante puertorriqueño Anuel AA, con quien incluso contrajo matrimonio y tuvieron una pequeña hija, nacida meses atrás.

A sus solo 20 años, Yailin se ha convertido en una gran cantante del género urbano de su país y ha lanzado temas importantes que retratan la historia de su vida, como así también de cómo es el género musical al cual pertenece. En las últimas semanas, lanzó un tema junto con Shadow Blow llamado ‘Solo tú y yo’ y que es furor en todas las plataformas digitales.

Yailin la Más Viral posando. Fuente: Instagram

Actualmente Yailin La Más Viral está grabando el videoclip de la canción, la cual tiene unos tonos de bachata y dejado un poco de lado el ritmo típico del estilo que ella misma ha marcado. Para ello ha publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde supera los 7.4 millones de seguidores, contenido que actualiza a sus fieles de lo bien que la pasa.

El nuevo look de Yailin

Tras haber superado a Anuel AA, Yailin ha rehecho su vida y ha vuelto a ser la joven hermosa que enamoro al cantante. Tiempo atrás, el ex de Karol G habló sobre la relación con su exesposa. "Con ella pues, por cosas de la vida, ya no estamos juntos, es la madre de mi hija y somos una familia como quiera. Tenemos una buena relación", dijo.

Yailin, que no ha hablado del padre de su hija, demuestra que el mal de amores no va con ella y sus historias de Instagram lo confirman. Ahí se la ve luciendo un radical cambio de look: un flequillo recto y despuntado por encima de la ceja, que queda con aspecto desenfadado. Es ideal para los rostros ovalados o alargados, como el de ella.

SIGUE LEYENDO:

Yailin La Más Viral tiene el minivestido más chic de la temporada

Yailin La Más Viral confirma el color más en tendencia para el verano